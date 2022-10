UNDER 17, 6^ GIORNATA | PERUGIA-PALERMO 2-2

Perugia, domenica 16 ottobre 2022 – ore 12:15 – centro sportivo “Paolo Rossi” – 6^ giornata CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE A E B

PERUGIA: Bolzon, Carbonini, Falasca, Patrignani, Rondolini (25′ st Costanzi), Fontanelli, Barberini (40′ st Cesaretti), Bussotti, Caprari (40′ st Tofani), Ambrogi (22′ st Ciattaglia), Petterini (22′ st Astemio). A disp.: Verdini. All.: Giacomo Del Bene.

PALERMO: Di Maria M., Graci, Basile, Vaiana, Di Maggio, Pipitone, Di Maria G., La Rosa, Di Mitri, La Mantia S., Messina. A disp.: Salamone, Mattaliano, Mulè, Granata, Coppa, Spanò, Unniemi, Noto, La Mantia V.. All.: Cristiano Del Grosso.

ARBITRO: Sig. Vincenzo Oristanio di Perugia (Caravella – Pocceschi)

RETI: 29′ pt Messina, 7′, 11′ st Caprari (PE), 42′ st Di Mitri

NOTE: ammoniti Bussotti, Di Maggio, Rondolini e Del Grosso (all. Palermo). Di Maria M. para due rigori a Caprari al 33′ pt e al 26′ st.

PERUGIA – Finisce 2-2 il match fra Perugia e Palermo ma è enorme il rammarico per i biancorossi che falliscono due rigori con Nicholas Caprari, che rimedia con una doppietta, e poi vengono raggiunti nel finale.

Match ampiamente condotto dai padroni di casa guidati da mister Del Bene sia sotto il punto di vista del gioco che su quello delle occasioni da rete. A passare in vantaggio, però, il Palermo con il destro di Messina che trova Bolzon fuori dai pali su un contropiede generato addirittura da calcio d’angolo in favore del Perugia. Occasione per pareggiare dal dischetto al 33′ pt ma Caprari si fa ipnotizzare da Di Maria alla propria sinistra.

Nella ripresa Perugia all’arrembaggio bravo a ribaltare il parziale già nei primi dieci minuti con la doppietta personale di Caprari, prima imbeccato magistralmente da Rondolini e poi abilissimo nella girata di testa. Non affonda il colpo il Grifo che si accontenta, anzi al 26′ st potrebbe chiudere la gara con il secondo rigore di giornata, Caprari cambia angolo ma Di Maria intuisce di nuovo, e si vede raggiungere a cinque minuti dal termine da un destro di Di Mitri che fissa il punteggio sul 2-2.

Un punto che muove la classifica ma che rimane indigesto al Perugia che si vede superare da Lazio, Roma e Frosinone. Prossimo impegno per la formazione biancorossa domenica 23 ottobre in casa della Lazio.