UNDER 15 FEMMINILE IN FINALE NELLA COPPA LAZIO

Perugia, 25 giugno 2022 – Con la vittoria per 6-2 ottenuta in semifinale contro le pari età della Lazio le ragazze Under 15 guidate da Stefano Corradi approdano in finale della Coppa Lazio Under 15 regionale femminile, un torneo iniziato alcune settimane fa che ha coinvolto, tra le altre, squadre come Roma, Frosinone e Romulea suddivise in tre distinti gironi.

Il Perugia era stato inserito nel girone A dove si è classificato al primo posto battendo le compagini umbre della Women Gualdo Calcio e Ducato Spoleto.