UNDER 12 FEMMINILE | DANONE CUP

Perugia, 10 novembre 2021. In data 09 novembre è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale n° 75 da parte del il Settore Giovanile e Scolastico della FI.G.C. relativo al Torneo U12 Femminile 2021.

Il Danone National Cup è un torneo a carattere nazionale organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC riservato alle giovani calciatrici delle Categorie UNDER 12 delle Società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO, delle Società di Serie A e di Serie B Divisione Calcio Femminile e delle Scuole di Calcio Élite che hanno attivato il Progetto relativo allo sviluppo dell’Attività Femminile, oltre che delle Società Femminili riconosciute come “Scuole di Calcio” ed alle Società inserite nel Progetto delle Aree Sviluppo Territoriali (AST) per lo sviluppo dell’attività femminile.

La fase regionale ha visto le nostre ragazze avere la meglio sulle pari età di Ternana Calcio, Ducato Spoleto e Gualdo Women approdando così alla fase interregionale composta da sei gruppi.

Il Perugia è stato inserito nel Gruppo 1 (MARCHE – EMILIA ROMAGNA 1 – UMBRIA) per cui le ragazze di mister Salvatore Cannito incontreranno in campo, oltre alla padrona di casa, Jesina Femminile, anche le atlete del Parma Calcio.

L’evento è previsto per domenica 14 novembre a partire dalle ore 14.30 al Centro Sportivo “Pirani” di Jesi dove si disputeranno le gare del Gruppo 1.