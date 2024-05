TROFEO DELLA PACE, 2^ GIORNATA | CANADIAN FOOTBALL-PERUGIA 0-19

Solomeo, venerdì 18 maggio 2024 – ore 15 – Centro tecnico federale – 2^ Giornata Girone A – Torneo della Pace

PERUGIA: Vinti (17’ st Galletti), Cingolani, Bartolini, Cesarini (1’ st Fiorentini), Cantalino, Perugini (1’ st D’ovidio), Dottori (1’ st Mechelli), Vanni (5’ st Bellali), Pepe, Ciani (17’ st Bevanati), Merico (1’ st Peruzzi). A disp.: Brunori, Agnissan. All.: Pierpaolo Anelli

RETI: 1’ pt, 13’ pt e 3’ st Ciani, 3’ pt e 5’ pt Pepe, 7’ pt, 18’ pt, 21’ pt e 34’ pt Merico, 40’ pt (autogol) Alef, 15’ pt e 38’ pt Dottori, 30’ pt Perugini, 10’ st Bartolini, 15’ st, 26’ st e 34’ st Bellali, 39’ st Cingolani

SOLOMEO – Vittoria nella seconda giornata nel Torneo della Pace per i ragazzi Under 16 contro il Canadian Football Club per 19-0.

Primo tempo dominio Perugia con la doppietta di Ciani, Pepe, Dottori, il gol di Perugini, un’autorete e la tripletta di Merico nei primi 45 minuti.

Nella ripresa la situazione non cambia e trovano la rete ancora Ciani, poi Bartolini, Condac, Cingolani e la tripletta di Bellali.

Domani alle 16 a Magione la terza gara contro FC RUKHLVIV FOOTBALL.