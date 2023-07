Perugia, 11 luglio 2023 – A seguito delle voci circa il coinvolgimento del dott. Luca Benigni e della propria società “Benigni&K” nel passaggio di proprietà del Perugia Calcio, il club biancorosso tiene a precisare che la società “Benigni&K” non è coinvolta come acquirente ma in veste di advisor finanziario.