Trapani-Perugia, info biglietti

in vendita da oggi i biglietti validi per la 18ª giornata del campionato di Serie BKT

Biglietti per Perugia-Trapani in vendita on line e presso tutti i punti vendita vivaticket senza obbligo di carta di fidelizzazione. La vendita per il settore ospiti è attiva da oggi, venerdì 20 dicembre, fino alle ore 19 di mercoledì 25 dicembre. Il giorno partita possono essere acquistati i biglietti per tutti gli altri settori dello stadio Provinciale di Trapani escluso il settore ospiti.

La capienza del settore ospiti è di 404 posti e il costo del biglietto è di € 5,00 comprensivo del diritto di prevendita.