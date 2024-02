AC Perugia Calcio informa che sono già in vendita i biglietti per la gara Torres-Perugia, in programma domenica 18 febbraio ore 14 presso stadio “Vanni Sanna”.

CAPIENZA SETTORE OSPITI CURVA SUD: 500 posti

CIRCUITO DI VENDITA: VIVA TICKET clicca qui per acquistare