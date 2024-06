TORNEO “PERLA DELLO IONIO” | UNDER 14 E UNDER 12 PROTAGONISTE

Chiude con un prestigioso terzo posto al torneo “Perla dello Ionio” l’Under 12 guidata da Christian Pagliaccia e Alessandro Nasini.

Dopo un primo girone concluso al secondo posto con nove punti con squadre come Hellas Verona, Vibonese, Materdei e Panormus (tre vittorie e una sconfitta) la fase successiva ha visto i biancorossi ancora protagonisti contro Palermo, Crotone, Catanzaro Lido, Accademy Panormus e Valle dell’Orso.

Il girone finale composto da Perugia, Hellas Verona, Palermo e Crotone ha visto i biancorossi vincere contro i calabresi e perdere con le altre due compagini terminando così con un bel terzo posto dietro Palermo e Verona.

Anche l’Under 14 ha partecipato al torneo “Perla dello Ionio” fermandosi in semifinale.

I ragazzi di mister Campese hanno chiuso il girone con due vittorie, contro Valle dell’Orco (4-1) e Crotone (3-2) e una sconfitta, contro il Katane Soccer. Ai quarti di finale vittoria contro il Real Villa e nuovo scontro in semifinale con i Katane Soccer, vera bestia nera dei biancorossi che perdono di misura. ‎