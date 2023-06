Torneo della Pace 2023 | Il Perugia Under 16 chiude al quarto posto, fatali ancora una volta i calci di rigore

Perugia, 29 maggio 2023 – Il Perugia Under 16 di mister Simone Papini chiude l’ottava edizione del Torneo internazionale della Pace al quarto posto. Dopo la sconfitta in semifinale arrivata ai calci di rigore contro la Lega Nazionale Dilettanti, anche la finale per il 3/4 posto é terminata con lo stesso esito 6-4, questa volta in favore dei danesi dell’AArhus.

Nella finalina giocata al “Degli Esposti” di Bastia Umbra, dopo il doppio svantaggio, i biancorossi hanno dapprima accorciato le distanze nei tempi regolamentari con la rete di Giordani e poi pareggiato i conti a tempo scaduto grazie alla rete di Monaco su assist di Barberini. Pochi minuti prima lo stesso Barberini aveva guadagnato un calcio di rigore che Monaco si è fatto parare dal portiere danese.

Seconda lotteria dei rigori in tre giorni per il Perugia e seconda sconfitta, con gli errori di Duro e Barberini dal dischetto. Salvatore Monaco si aggiudica il titolo di capocannoniere della manifestazione che, per la prima volta, è stata vinta dalla LND che in finale ha battuto i serbi del Vojvodina.