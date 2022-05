TORNA IL SUMMER CAMP TARGATO AC PERUGIA CALCIO

Inizio lunedì 20 giugno, la conclusione venerdì 24. Il camp è un’occasione per tanti ragazzi e ragazze di vivere un’esperienza unica: unire la passione per il calcio e la voglia di divertirsi, giocare e sognare insieme a nuovi amici e compagni di squadra. L’AC Perugia Summer Camp è pensato per dare l’opportunità a tutti i partecipanti di allenarsi come un vero mini calciatore professionista all’interno dello Stadio Renato Curi.

Previsto un programma specifico anche per il ruolo del portiere: le esercitazioni sono sviluppate all’interno della Metodologia Football Game con riferimento alla piramide del portiere per rendere le informazioni semplici ed efficaci senza dimenticare le gioie e il divertimento nel ruolo del NUMERO UNO!