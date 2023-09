DA VENERDI 1 SETTEMBRE ORE 15 RINNOVA IL TUO POSTO PER SOSTENERE LA SQUADRA BIANCOROSSA

Perugia, 1 settembre 2023 – A.C. Perugia Calcio comunica che a partire da venerdì 1 settembre ore 15 avrà inizio la campagna abbonamenti #TIfiAMO per la stagione sportiva di Lega Pro 2023/2024.

La campagna abbonamenti sarà aperta per tutti i settori dello stadio ad eccezione della Tribuna Est (Gradinata), al momento in ristrutturazione.

C’è subito una novità: sin dal pomeriggio odierno inizierà sia la fase di prelazione, sia quella della vendita libera. La fase di prelazione terminerà venerdì 8 settembre mentre quella della vendita libera verrà comunicata successivamente.

AC Perugia Calcio conferma le stesse tariffe della scorsa stagione.

Come sempre, oltre il prezzo singolo intero, over 65/donna e under 14, in tribuna laterale ovest abbiamo considerato il gruppo famiglia composto da padre, madre e figli ad un prezzo ridotto. E ulteriori vantaggi sono previsti anche per la piccola famiglia composta da padre o madre con il bambino under 14.

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento caricandolo sulla Grifo Card o in modalità cartacea (pdf) inviato alla propria casella mail.

Si raccomanda di presentarsi in biglietteria muniti di documento d’identità, codice fiscale, tessera vecchio abbonamento e con il modulo di sottoscrizione già compilato per facilitare la procedura.

Scarica qui il modulo:

La biglietteria dello stadio sarà aperta nei seguenti giorni e orari:

– solo venerdì 1 settembre dalle ore 15 alle 19, sabato 2 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, da lunedì 4 settembre a venerdì 8 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 mentre. Domenica 3 settembre chiuso.

Per sabato 9 e domenica 10 settembre gli orari verranno comunicati successivamente vista anche la gara Perugia-Pescara.

ABBONATI TRIBUNA EST (gradinata): gli abbonati a questo settore della scorsa stagione hanno la prelazione in un altro settore (Curva Nord o Tribuna).

GRIFO CARD: sabato 9 e sabato 16 settembre sarà possibile sottoscrivere o rinnovare nuove Grifo Card.

Eccezionalmente per la mattinata di venerdì 1 settembre sarà possibile presentarsi in biglietteria SOLO per rinnovare la Grifo Card.

DISABILI: saranno abbonati nei settori a loro assegnati, 30 possessori di Legge 104 e accompagnatore (se riportato su quest’ultima) e 10 posti, sempre con Legge 104 su sedia a rotelle (POH) nella piattaforma a loro riservata. Gli orari restano validi quelli indicati sopra.

UNDER 6: dovranno sottoscrivere l’abbonamento (richiesto dal genitore) senza sostenere nessun costo ma non avranno diritto ad un posto a sedere.

Per ogni ulteriore informazione consultare il sito www.acperugiacalcio.it o recarsi in biglietteria.