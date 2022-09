TERNANA-PERUGIA | ARBITRA DI BELLO DI BRINDISI, AL VAR ABBATTISTA DI MOLFETTA

Perugia, 14 settembre 2022 – Sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi a dirigere Ternana-Perugia , gara valida per la 6^ giornata di campionato Lega Serie BKT, in programma domenica 18 settembre alle ore 16:15 presso lo stadio “Liberati”.

A coadiuvarlo gli assistenti Mauro Vivenzi di Brescia e Sergio Ranghetti di Chiari. Quarto ufficiale sarà Alessandro Di Graci della sezione di Como. Al VAR Eugenio Abbattista di Molfetta, AVAR Stefano Alassio di Imperia.

Nessun precedente con lui. Internazionale, 41 anni. Quest’anno 2 gare in Serie A , 1 Serie B, 1 nelle qualificazioni Champions League, 1 in Nations League(Irlanda-Scozia) e 2 in Europa League di cui l’ultima l’8 settembre scorso Manchester United-Real Sociedad (0-1). Dal 1º gennaio 2021 figura nella lista dei Video Match Officials (ufficiali di gara che svolgono la funzione di VAR) della FIFA. Inoltre è stato selezionato ufficialmente dalla UEFA come addetto VAR per EURO 2020.