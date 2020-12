Tavagnacco-Perugia 5-0

Tavagnacco, 13 dicembre 2020 – Si è conclusa con punteggio di 5-0 in favore delle padrone di casa la gara odierna Tavagnacco – AC Perugia, per l’11^ giornata di campionato Serie B femminile. Una partita difficile per le biancorosse contro un Tavagnacco che nonostante tre gare da dover ancora recuperare, milita nella zona alta della classifica. Nel primo tempo le padrone di casa si impongono per 2-0, in gol al 28′ con Tuttino e al 39′ con Devoto. Al termine del primo tempo la numero 28 biancorossa, Michela Angori, costretta a fermarsi da un problema di natura muscolare, viene sostituita da Azzurra Accettoni.Nella ripresa le padrone di casa si impongono con altri tre gol, al 59′ di nuovo con Devoto, al 72′ ancora Tuttino su punizione e al 80′ con Gianesin. Secondo tempo però che vede anche l’esordio di tre giovanissime direttamente dalla Primavera del Perugia: Elena Libera, Federica Annibaldi e Noemi Viola, quest’ultima subentrata ad Aleksandra Gwiazdowska, costretta a fermarsi anche lei a causa di un problema muscolare.