Tanti auguri Presidente!

Dopo aver mosso i primi passi in biancorosso come vice presidente e responsabile del settore giovanile, Massimiliano Santopadre il 14 marzo di otto anni fa divenne amministratore unico della società. Sotto la sua gestione il Perugia ha ottenuto una vittoria del campionato di Lega Pro Seconda Divisione, una Supercoppa di Lega Pro Seconda Divisione, una vittoria del campionato di Lega Pro Prima Divisione e promozione diretta in Serie B, una Supercoppa di Lega Pro, 4 Playoff di Serie B in cinque partecipazioni al campionato cadetto.

Oltre ai risultati sportivi vanno aggiunti la realizzazione dell’A.C. Perugia Calcio Museo, i lavori per l’ampliamento del settore giovanile e l’ammodernamento delle strutture di allenamento della prima squadra, la creazione per la prima volta nella storia biancorossa, di un settore giovanile esclusivamente femminile a cui si aggiungono Juniores (campionesse d’Italia in carica) e prima squadra, 147 società affiliate all’A.C. Perugia Calcio Football Academy, lo sviluppo del progetto eSports. Dal 2017 è consigliere di Lega e insieme al Presidente Mauro Balata e a Marco Mezzaroma, fa parte del comitato direttivo.

Tanti auguri di buon compleanno Presidente