Sono in vendita i tagliandi per la gara Sudtirol-Perugia, in programma domenica 5 marzo ore 15 allo stadio “Druso”.

Qui tutte le info: https://ticket.fc-suedtirol.com/map/event/22631

ACCREDITI STAMPA

Le domande dovranno essere inviate alla mail a INFO@FC-SUEDTIROL.COM entro e non oltre le ore 18 del terzo giorno antecedente la partita (in questo caso essendo la gara di domenica entro oggi ore 18).

Qui tutte le info: https://www.fc-suedtirol.com/it/stadio/accrediti-stampa/186-0.html