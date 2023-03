SUDTIROL-PERUGIA | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 28^ giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà il Sudtirol di mister Pierpaolo Bisoli, gara in programma domenica 5 marzo allo stadio “Druso”. Calcio d’inizio alle ore 15.

Sarà il signor Daniele Paterna della sezione di Teramo a dirigere Sudtirol-Perugia. A coadiuvarlo gli assistenti Marco Ceccona di Lovere e Claudio Gualtieri di Asti. Quarto ufficiale sarà Fabio Pirrotta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Al VAR Valerio Marini di Roma 1, AVAR Luca Zufferli di Udine.

Il Perugia ha disputato soltanto una partita in Serie B contro squadre del Trentino-Alto Adige: quello di andata contro il Südtirol, il 16 ottobre 2022, perso per 2-1. In Lega Pro due incroci nell’anno 2020/2021 (1 pareggio al “Druso”, 1 vittoria al Curi) e 1 in Coppa Italia 2021/2022 (vittoria 1-0, gol di Carretta);

Il Perugia ha vinto la sua ultima partita contro una squadra neopromossa in Serie B (2-0 a gennaio contro il Bari); gli umbri non vincono due gare consecutive contro queste avversarie nella competizione da marzo 2019;

Il Perugia ha perso tre delle quattro trasferte (1V) giocate nel 2023; soltanto la Reggina ha fatto peggio lontano da casa nel nuovo anno solare, con quattro sconfitte su quattro.

Il Südtirol è la squadra che ha pareggiato più partite casalinghe (otto) in questo campionato, comprese le ultime due contro Como e Palermo.

Il Perugia non pareggia in trasferta in Serie B dallo scorso dicembre; da allora, due vittorie e quattro sconfitte per gli umbri.

Moustapha Cissé ha segnato un gol in ciascuna delle ultime due partite di campionato – con gli unici due tiri nello specchio effettuati con la maglia del Südtirol – dopo essere rimasto a secco in tutte le nove precedenti di Serie B (sette giocate con il Pisa) – solo Nasti del Cosenza é piú giovane dell’ex Atalanta tra i giocatori con almeno due gol segnati in questo campionato.

Tiago Casasola ha preso parte a sei gol (quattro reti, due assist) nelle ultime 10 gare di campionato; il giocatore del Perugia aveva messo lo zampino soltanto in due marcature (due passaggi vincenti) nelle precedenti 15 partite della Serie B 2022/23.

Primi 15′ di gioco opposti per le due squadre: Sudtirol 2° in Serie B (solo 2 gol subiti), Perugia ultimo con 7 reti subite.

LA PARTITA IN DIRETTA TV

Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live.

