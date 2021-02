Perugia, 1 febbraio 2021 – Archiviata Arezzo il gruppo biancorosso è tornato subito in campo per preparare la gara vs Cesena (mercoledì 3 febbraio ore 20:30) .

Lavoro di scarico per chi ha giocato ieri mentre esercitazioni sul campo per il resto del gruppo. Primo allenamento in biancorosso per il portiere Minelli (nella foto).

La squadra si ritroverà nella giornata di martedì.