START ANCHE PER L’UNDER 17 FEMMINILE

Perugia 30 ottobre 2021 – Si disputerà domani alle ore 14:30 il match fra AC Perugia e Orobica Bergamo presso l’antistadio “Renato Curi” per la quarta giornata di campionato serie C femminile.

Entrambe retrocesse nella precedente stagione di serie B, le due squadre si erano affrontate proprio nell’ultima giornata di campionato il 23 maggio, nella gara che aveva visto le Grifoncelle crollare in casa per 0-5.

UNDER 17 – INIZIA IL CAMPIONATO

Prima di campionato anche per l’Under 17 di mister Fabio Cappelletti (nella foto), che debutterà alle ore 17 nella gara casalinga contro il Gualdo Women, sempre presso l’Antistadio Renato Curi.

“Ci aspetta un campionato sicuramente difficile – riferisce il tecnico Fabio Cappelletti composto da squadre che possono dire la loro e da realtà professionistiche davvero importanti. Contro una squadra che ha già giocato la prima gara stagionale, per cui sa già cosa significa iniziare il campionato, noi con umiltà, dedizione e grande voglia scenderemo in campo per iniziare a vedere chi possiamo essere. In questo momento sappiamo quello che è il nostro potenziale ma chi siamo veramente potranno dircelo solo le partite. Contro il Gualdo porteremo la nostra idea di gioco, quella su cui abbiamo lavorato da quasi due mesi ad oggi, per trarre il miglior risultato possibile.

C’è tanta emozione e non vediamo l’ora di iniziare”.