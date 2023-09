È attiva la fase di prevendita per la partita SPAL – Perugia, in programma venerdì 15 settembre alle ore 20:45 e valida per la 3° giornata di Serie C NOW 2023-2024.

I tagliandi disponibili saranno acquistabili sia online che presso i punti vendita abilitati a partire dalle ore 16:00 di venerdì 8 settembre.

La prevendita del settore ospiti terminerà giovedì 14 settembre alle ore 19.

Per ogni altra informazione www.spalferrara.it