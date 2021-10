SPAL-PERUGIA | ARBITRA ZUFFERLI DI UDINE, AL VAR DIONISI DI L’AQUILA

Perugia, 29 ottobre 2021 – Sarà Luca Zufferli della sezione di Udine a dirigere Spal-Perugia , gara valida per la 11 ^ giornata di Campionato Lega Serie BKT, in programma lunedì 1 novembre alle ore 15 presso lo stadio “Mazza”.

A coadiuvarlo gli assistenti Niccolò Pagliardini di Arezzo e Marco D’Ascanio di Ancona. Quarto ufficiale sarà Mattia Caldera della sezione di Como. Al Var Federico Dionisi di L’Aquila, AVAR Emanuele Prenna di Molfetta.

2 i precedenti con i biancorossi, tutti nella scorsa stagione in Lega Pro (vittoria fuori casa ad Arezzo e in casa contro il Modena). Quest’anno 1 direzione in Coppa Italia e 4 in B.