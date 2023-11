SISAS SPA E AC PERUGIA CALCIO, RINNOVO BIENNALE PER L’AZIENDA DI CORCIANO

Perugia, 29 novembre 2023 – Dalla prossima gara contro l’Olbia torna sulla maglia biancorossa il logo di Sisas Spa che per il terzo anno consecutivo sarà ancora lo sleeve sponsor dell’AC Perugia Calcio, il cui marchio comparirà sulla manica sinistra.

L’accordo raggiunto di sponsorizzazione sarà biennale e quindi valido anche per la stagione 2024/2025.

Una partnership importante per l’azienda del presidente Giovanni Pisticchia che da oltre 40 anni è leader di mercato nel campo della segnaletica e della sicurezza stradale, con un portafoglio prodotti di oltre 18.000 articoli grazie ai 3 stabilimenti in Italia e in Bulgaria, distinguendosi nel campo dello sviluppo e dell’innovazione di sistemi di segnaletica e sicurezza stradale e per lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia della tecnologia e dell’efficienza.

Mauro Manganello, Amministratore Delegato Sisas SpA:

“Abbiamo deciso di proseguire questa partnership con il Perugia Calcio perché c’è un rapporto che va al di là dell’aspetto commerciale che comunque, per un’azienda come la nostra, rimane prioritario.

Essere sulla maglia del Grifo è per noi motivo di orgoglio con l’auspicio di essere sempre protagonisti in ambito sportivo”.

“Con grande piacere rinnoviamo la partnership con Sisas – spiega il presidente Santopadre– che conferma la solidità del nostro rapporto e l’impegno congiunto nel supportare squadra e città”.