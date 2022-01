Silvia Ciferri: “Crescere ancora e conquistare la salvezza”

C’è voglia di raggiungere al più presto la salvezza ripartendo dai tre pareggi consecutivi che hanno preceduto la sconfitta con la Pistoiese prima della sosta. Sicuramente è stato un errore che non dovevamo commettere ma che ci ha ribadito come in questo campionato non è possibile abbassare la concentrazione perché non ci sono partite semplici. Stiamo lavorando per arrivare a questa seconda parte di stagione nella miglior condizione possibile per riscattarci.