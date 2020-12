Si chiude il 2020 anche per la squadra femminile. Gli auguri di Valentina Roscini

Perugia 30 dicembre 2020 – Un inizio d’anno di fuoco per le ragazze del tecnico Luciano Mancini che scenderanno in campo il 3, il 6 ed il 10 gennaio per recuperare le tre gare rinviate contro Pomigliano, Ravenna e Cittadella. Pausa natalizia molto breve dunque per le Grifoncelle che dopo aver concluso l’anno con un importante pareggio in casa contro il Pontedera, torneranno in campo domenica 3 gennaio ore 15 in trasferta contro il Pomigliano Calcio.