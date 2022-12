SETTORE GIOVANILE | WEEKEND DI SOSTA PER UNDER 16 E 15, L’UNDER 17 CEDE IN CASA CONTRO LA ROMA 6-1

Perugia, domenica 11 dicembre 2022 – ore 15 – centro sportivo “P.Rossi” – 13^ giornata UNDER 17 Serie A e B

PERUGIA: Bolzon (30’ st Migliorati), Astemio (24’ st Marocchi), Falasca, Ambrogi, Costanzi, Giommetti (24’ st Massei), Petterini (11’ st Barberini), Bussotti, Torri (24’ st Cesaretti), Ciattaglia, Tofani (11’ st Caprari). All.: Giacomo Del Bene

ROMA: Marin, Feola (30’ st Obleac), Cioffredi (20’ st Carpineti), Romano (35’ st De Campos), Mirra, Golic (1’ st De Luca), Della Rocca (20’ st Papa), Tumminelli (30’ st Ragone), Mlakar, Almaviva (20’ st Reale), Surricchio. A disp.: Guerrieri, . All.: Marco Ciaralli

ARBITRO: Sig. Vincenzo Oristanio di Perugia (Cardinalini – Cappelloni)

RETI: 16’, 37’ pt e 35’ st Mlakar, 13’ st Della Rocca, 15’ st Surricchio, 35’ st Massei, 37’ st Papa

NOTE: ammoniti Golic, Romano e Barberini

PERUGIA – Risultato eccessivamente pesante per l’Under 17 di mister Del Bene. Il Perugia, infatti, nonostante le molte assenze gioca a viso aperto e rimane in partita per due terzi di gara, subendo due reti nella prima frazione a causa di due ripartenze favorite da errori in uscita e finalizzate da Mlakar. Sbilanciato in avanti per provare a riaprire la gara il Grifo ha poi concesso spazi che la capolista non ha fatto fatica a concretizzare fino al definitivo 1-6, alleggerito dal colpo di testa di Massei, alla seconda rete consecutiva da subentrato.

Finisce così il girone d’andata di un Perugia che ha dimostrato di poter occupare le zone alte della classifica e che paga qualche scivolone di troppo in gare più che accessibili.

Domenica prossima, 18 dicembre, inizia il girone di ritorno dei biancorossi che ospiteranno al “Paolo Rossi” l’Ascoli.