SETTORE GIOVANILE | UNDER 17 PERDE IL DERBY, VITTORIE PER UNDER 15 E UNDER 14

TERNANA-PERUGIA 3-2

Narni, domenica 29 gennaio 2023 – ore 15 – campo sportivo “Terra Umbra” – 4^ giornata di ritorno UNDER 17 Serie A e B

TERNANA: Matei, Bartolocci, Visani (41′ st Petrara), Biondini (Cap.), Naydenov, Valenti, Fulga, Mellini, Longo, Loconte (45′ st Primi), Piscopo (36′ st Principi). A disp.: Leonardi, Rossi, Pasquale, Staianov, Sanna, Aldrovandi. All.: Marco Schenardi.

PERUGIA: Migliorati, Barberini (41′ st Cesaretti), Carbonini (46′ st Tofani), Ambrogi (41′ st Giorgetti), Fontanelli, Costanzi, Petterini (22′ st Astemio), Bussotti, Caprari, Ciattaglia, Lickunas. A disp.: Bolzon, Fucci, Falasca, Cottini, Goncalves. All.: Giacomo Del Bene.

ARBITRO: Ilaria Possanzini di Foligno (Ben Boubaker – Crostella)

RETI: 5′ pt Visani, 29′ pt Petterini, 16′, 30′ st Valenti, 24′ st Lickunas

NOTE: ammoniti Mellini, Visani, Biondini, Fulga, Valenti e Loconte per la Ternana; Bussotti e Ambrogi per il Perugia. Espulso al 40′ pt l’allenatore della Ternana. Espulso al 50′ st Mellini (T)

Narni – Esce sconfitto dal “Terra Umbra” di Narni il Perugia di mister Del Bene che pareggia due volte il vantaggio locale ma risulta decisiva la doppietta di Valenti che assieme al vantaggio di Visani regala i tre punti alla Ternana. A nulla servono i gol di Petterini e Lickunas per il Grifo che perde così terreno dalla zona play-off.

Pronti-via è subito la Ternana a passare avanti dopo appena cinque minuti con la girata di testa di Visani in anticipo sul primo palo. Alla mezz’ora Petterini riesce a pareggiare i conti calciando in rete una palla rimasta in area rossoverde. Cinque minuti dopo il Perugia ha l’occasione del sorpasso con Ambrogi che centra il palo su calcio di punizione.



Nella ripresa ci prova ancora il Grifo con Caprari che al 9′ trova la porta ma la traiettoria è troppo centrale per impensierire l’estremo difensore di casa. Al 17′ a passare in vantaggio è però la Ternana ancora con un colpo di testa, questa volta sul secondo palo, di Valenti. Il Perugia non sembra accusare il colpo tanto che appena tre giri di lancette più tardi trova il 2-2 con il lituano Lickunas grazie a un destro da fuori che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Doccia fredda al 25′ con il terzo colpo di testa in area che condanna i biancorossi: doppietta personale di Valenti e Ternana che si aggiudica il match.

Prossimo impegno per i grifoncelli domenica prossima, 5 febbraio, in casa contro il Frosinone.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FIORENTINA-PERUGIA 4-2

Scandicci, domenica 29 gennaio 2023 – ore 17:15 – stadio “Bartolozzi” – 2^ giornata di ritorno UNDER 16 Serie A e B

FIORENTINA: Dolfi, Sturli (30′ st Santarelli), Masoni (41′ st Kasala), Ceccarini, Batignani, Turnone, Ciacci (41′ st Cassisa), Bonanno (30′ st Italiano), Maiorana (24′ st Dipierdomenico), Evangelista (30′ st Milucci), Angiolini (24′ st Arcadipane). A disp.: Magalotti, Biagioni. All.: Marco Capparella

PERUGIA: Belia, Naticchi (12′ st Massari), Mori (38′ st Calzoni), Romani (12′ st Testerini), Barboni (24′ st Liberti), Salustri, Duro (24′ st Cresci), Pirani, Monaco, Rinalducci (12′ st Mannarini), Cardoni (1′ st Bevilacqua). A disp.: Romagnoli, Giordani. All.: Simone Papini

ARBITRO: Ginevra Giovanilli di Arezzo (Bellè – Rama)

RETI: 26′ pt Naticchi (P), 37′ pt Angiolini (F), 3′ (rig.), 6′ e 9′ st Maiorana (F), 30′ st Testerini (P)

NOTE: ammoniti Milucci e Ciacci

Scandicci – Esce a testa alta l’Under 16 di mister Papini grazie a un primo tempo alla pari contro una forte Fiorentina, tanto che Naticchi illude i biancorossi con la rete del vantaggio. Nella ripresa decisiva la tripletta di Maiorana che trascina i viola.

Dopo un palleggio prevalente ma sterile dell’undici di casa, è Monaco in ripartenza a dribblare due avversari e crossare per l’inserimento di Naticchi che segna. A tre minuti dall’intervallo Angiolini riporta in pari il match sugli sviluppi di calcio d’angolo.

Nella ripresa si scatena Maiorana che in dieci minuti mette in ghiaccio la gara procurandosi e realizzando il rigore del sorpasso e a seguire con due altre due reti in sequenza. I ritmi rallentano e c’è la solita girandola di cambi. A dieci minuti dal termine il Perugia accorcia le distanze con la rete di Testerini pescato da Mannarini sul secondo palo ma il risultato si inchioda sul 4-2.

Prossimo turno, Perugia che tornerà in campo domenica prossima, 5 febbraio, in casa contro il Pisa.

– – – – – – – – – – – – – – – –

FIORENTINA-PERUGIA 1-2 (NELLA FOTO DI COPERTINA)

Scandicci, domenica 29 gennaio 2023 – ore 15 – stadio “Bartolozzi” – 2^ giornata di ritorno UNDER 15 Serie A e B

FIORENTINA: Neri, Conti, Fattori (9′ st Rega), Cianciulli, Lenzoni, Rosamilia, Forza (9′ st Sousa Campos), Martini (1′ st Aldighieri), Blasi (32′ st Montella), Melai, Cannioto (23′ st Colaciuri). A disp.: Mazzi, Perrotti, Chiodini, Ben Moussa. All.: Nicola Magera

PERUGIA: Vinti, Cingolani, Bevanati, Brizi, Cesarini, Angelino (32′ st Agnissan), Ciani (42′ st Condac), Peruzzi, Brunori (16′ st Bellali), Perugini, Merico (16′ st Bartolini). A disp.: Capezzali, D’Ovidio, Masini, Pepe, Biondini. All.: Pierpaolo Anelli

ARBITRO: Alessandro Gallà di Pistoia (Ferretti – Fiero)

RETI: 21′ pt, 7′ st Ciani (P), 20′ pt Cannioto

NOTE: ammonito Agnissan

Scandicci – Importantissima vittoria per l’Under 15 del Perugia allenata da mister Pierpaolo Anelli che, dopo aver bloccato la Fiorentina sul pari all’andata, ottiene il bottino pieno grazie alla doppietta di Davide Ciani.

Prima occasione del match è dei viola con Blasi che scalda i guantoni a Vinti. Al 17′ ribatte Merico senza riuscire a impensierire Neri. Al 20′ passa la Fiorentina con Martini bravo a raccogliere lo scarico di Cianciulli. Neanche un giro di lancette e Ciani pareggia i conti assistito dalla sponda di Brunori. Al 28′ è ancora Vinti contro Blasi con il portiere del Perugia che si supera negando nuovamente all’attaccante di casa la gioia del gol.

Nella ripresa arriva il sorpasso del Perugia al 7′ ancora con Ciani che ribalta il match. Al 28′ il Perugia ha anche l’occasione per fare tris ma la punizione di Perugini non entra di poco. Ancora un’altra occasione di Blasi fermato di nuovo da Vinti che vince la sfida personale con il centravanti viola.

Tre punti importanti per il Perugia che nel prossimo turno affronterà il Pisa, domenica 5 febbraio, al “Paolo Rossi”.

– – – – – – – – – – – –

PERUGIA-MONTEROSI 3-1

Perugia, domenica 29 gennaio 2023 – ore 11:30 – centro sportivo “Paolo Rossi” – 3^ giornata di ritorno – UNDER 14 Pro

Terza vittoria consecutiva nel 2023 per l’Under 14 del Perugia allenata da mister Michele Gatti che archivia la pratica Monterosi già nella prima frazione. Ad aprire le danze è Benvenuti che raccoglie sul secondo palo l’invito di Massi dopo dieci minuti di gioco. Al 20′ Rocchetti stacca di testa sul calcio d’angolo di Tudorache e centra la traversa, con il pallone che colpisce un difensore ospite e termina in rete per il raddoppio biancorosso. Al 26′ è capitan Biondini a chiudere l’incontro con il colpo di testa del 3-0, ancora su cross di Massi. Nella ripresa, a cinque minuti dal termine, il Monterosi trova il 3-1 con la punizione di Formica.