SETTORE GIOVANILE | UNDER 15 PAREGGIA CONTRO IL MONTEROSI, L’UNDER 13 FA SUO IL DERBY

Perugia, domenica 4 febbraio 2024 ore 13 – centro sportivo “Nuova Tor Sapienza” – 18^ Campionato Nazionale UNDER 15 Serie C

MONTEROSI TUSCIA-PERUGIA 0-0

MONTEROSI TUSCIA: Tattoni, Buonomo, Maggiora, Agostini, Grossi, Anzidei, Cimaglia (28’ st Silvestri), Cucchiarelli, Marcocci, Cazzador (15’ st Rossi), Samba (5’ st Formica). A disp: Ramogida, Zurlo, Graziano, Mazzei, Goffredo, Carnovale. All.: Fossi

PERUGIA: Barbanera, Pelli (34’ st Burnelli), Auricchio, Olimpieri, Santillo, Lalleroni, Meyou (34’ st Seppoloni), Bosi, Ulivieri (19’ st Sabatino), Castellucci (7’ st Kroni), Bendini (19’ st Castroreale). A disp: Tarducci, Rosati, Massi. All.: Raschi

ARBITRO: Michela Orazi (Nardocci-Coronel)

ROMA – Finisce in pareggio il match tra Monterosi Tuscia e Perugia in una partita dove entrambe le squadre hanno mostrato determinazione e spirito di squadra.

Primo tempo equilibrato, con pochi spunti offensivi. Difese molto solide che vanificano gli attacchi delle due squadre.

Nella ripresa si riparte con maggiore intensità che porta ad un gioco più fisico, si crea qualche tensione che l’arbitro spegne subito con alcuni cartellini. La partita però non si sblocca, 0-0 il risultato finale.

Buon punto per i ragazzi biancorossi che interrompono la striscia di tre sconfitte consecutive salendo a quota 33 punti in classifica (quarto posto) e frenando il Monterosi, terzo a quota 38.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Vis Pesaro, domenica 11 febbraio

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Grande domenica per i ragazzi Under 13 (nella foto) guidati da Simone Papini e Filippo Lanterna che vincono il derby contro la Ternana per 4-2.

Le partite, come da regolamento, si svolgono su quattro tempi. Nel primo di questi passa in vantaggio il Perugia dopo appena cinque minuti con gol di Mulamba, di testa, da calcio d’angolo. Nel secondo mini tempo partita più contratta ma è ancora il Perugia a segnare con Bacchi su assist di Mariani.

Nel terzo tempo fioccano le occasione con entrambe le squadre che colpiscono la traversa. Ma è ancora il Perugia, al termine di una bella azione corale, a siglare un’altra rete con Luchetti.

Nel quarto e ultimo tempo partono forte i rossoverdi che accorciano le distanze. Il Perugia però allunga con Mariani. C’è gloria anche per il portiere biancorosso Rappuoli che para un calcio di rigore, prima del gol della Ternana che fissa il risultato sul 4-2.