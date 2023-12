SETTORE GIOVANILE | RISULTATI GARE 9-10 DICEMBRE

Foggia, domenica 10 dicembre 2023 – ore 16:30 – centro sportivo Madrepietra – 12^ giornata Campionato UNDER 17 Serie C

FOGGIA-PERUGIA 3-1

FOGGIA: Del Vecchio, Pignatelli M., Canzaniello, De Marco (45’ st Granieri), Caggianello, Moronese, Scoccola (45’ st Ilardo), Mollo, Chiacchio (25’ st Di Vaio), Gambino (25’ st Mormile), Pignatelli C. A disp.: De Lucia. All.: Tommaso Zingarelli

PERUGIA: Romagnoli, Hajri (27’ st Cresci), Massari (27’ st Cantalino), Liberti, Salustri, Mannarini, Romani (43’ st El Ouardi), Rondolini, Cardoni (17’ st Merli), Calzoni (17’ st Bevilacqua), Giordani. A disp.: All.: Alessandro Nasini

ARBITRO: Carlo Oronzo Spadavecchia di Molfetta (Capuano – Caporeale)

RETI: 46’ pt Scoccola, 37’ st De Marco, 47’ st Bevilacqua, 48’ st Mormile

FOGGIA – Si interrompe a Foggia la striscia di cinque vittorie consecutive per l’Under 17 di mister Nasini che perde 3-1 ma rimane comunque agganciata al treno delle contendenti per i play-off.

Succede tutto nei minuti di recupero del primo e del secondo tempo. Il vantaggio dei padroni di casa arriva allo scadere della prima frazione con Scoccola. Prova a reagire il Grifo che non trova però le contromisure e va sotto 2-0 a una manciata di minuti dal 90’. Nel recupero Bevilacqua accorcia il risultato e regala gli ultimi minuti di forcing ai biancorossi ma su contropiede, con il Perugia sbilanciato alla ricerca del pari, Mormile condanna gli ospiti sul definitivo 3-1.

Ultimo impegno per l’Under 17 del Perugia prima della consueta pausa invernale, domenica 17 dicembre al “Paolo Rossi” contro l’Audace Cerignola.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sabato 9 dicembre 2023 – ore 15 – centro sportivo “P. Rossi” – 10^ giornata Campionato UNDER 16 Serie C

PERUGIA-TURRIS 2-5

PERUGIA: Vinti, D’Ovidio (1’ st Cingolani), Bartolini (1’ st Bevanati), Peruzzi, Brunori (1’ st Agnissan), Cesarini, Fiorentini (17’ st Ciani), Dottori (32’ st Tomassini), Mechelli, Perugini, Bellali (17’ st Vanni). A disp.: Pepe E. , Merico. All.: Pierpaolo Anelli

TURRIS: Cammarota, Granato, Scarpitella, Colucci (17’ st Canciello), Tufano (17’ st Aversano), Ariemma, Meglio, Pepe A. (24’ st Cirillo), Giurolo (17’ st Damagini), Voghera (32’ st Marengo), Grilli (32’ st Corvino). A disp.: Farace, Marino. All.: Ciro Vivace

ARBITRO: Gabriele Dolci di Perugia (Nardoni-Passeri)

RETI: 3’ pt Bellali, 13’ pt e 5’ st Meglio, 25’, 38’ pt Voghera, 29’ st Cirillo, 37’ st Agnissan

PERUGIA – Brutto scivolone per il Perugia Under 16 che incredibilmente rimane primo in classifica nonostante le due sconfitte negli ultimi tre turni.

A iniziare meglio é il Grifo che trova dopo neanche tre minuti un gol di ottima fattura con Bellali che scarica di sinistro sotto la traversa da fuori area. Cala la concentrazione nei padroni di casa e con tre disattenzioni difensive (pur con la prima viziata da un mancato fischio da parte del direttore di gara) la Turris chiude addirittura avanti 1-3 la prima frazione. Nella ripresa sembra accusare il colpo il Perugia che subisce altre due reti prima di “addolcire” il passivo in una giornata decisamente avversa con Agnissan.

Chiude male, anche se da capolista, il 2023 l’Under 16 dei mister Anelli e Romoli che tornerà in campo domenica 14 gennaio 2024 in casa del Pescara.

– – – – – – – – – – – – – – –

Foggia, domenica 10 dicembre 2023 – ore 14 – centro sportivo Madrepietra – 12^ giornata Campionato UNDER 15 Serie C

FOGGIA-PERUGIA 0-1 (nella foto)

FOGGIA: Vitacchione, Trisorio, Liscio (Valente), Mitaritonna (Rizzi), Occhione, Cobuzzi, Di Fonso, Quitadamo, Sabetta (Pettinicchio), Rignelli, Lancontana. A disp.: Rendinella, Stallone, Venuti. All.: Bertozzi

PERUGIA: Cataldo, Pelli, Massi (Ulivieri), Olimpieri, Santillo, Lalleroni, Meyou (Fahmi), Bosi, Castroreale (Burnelli), Castellucci (Seppoloni), Bendini (Pascucci). A disp.: Organai, Citernesi, Rosati, Sabatino. All.: Gatti

ARBITRO: Alessandro Maria Giallusi di Barletta (Catalano-Piazzolla)

RETE: 18’ st Castroreale

NOTE: ammonito Liscio. Il portiere Vitacchione (F) para un calcio di rigore a Meyou (P)

FOGGIA – Vittoria fondamentale del Perugia Under 15 che passa di misura a Foggia grazie alla sesta rete in campionato di Castroreale e si piazza da sola in vetta alla classifica del campionato.

Perugia che già nel primo tempo era stato vicinissimo al vantaggio con il rigore calciato da Meyou e respinto dal portiere di casa Vitacchione. Nella ripresa in mischia lo zampino di Castroreale fa allungare i ragazzi dei mister Gatti e Raschi in classifica sulle inseguitrici.

Prossimo turno, l’ultimo prima della pausa natalizia, domenica 17 dicembre in casa contro l’Audace Cerignola.