SETTORE GIOVANILE | RISULTATI GARE 28-29 OTTOBRE

Fermo, domenica 29 ottobre 2023 – ore 15:30 – Centro sportivo “Postacchini” – 6^ giornata UNDER 17 Serie C

FERMANA-PERUGIA 2-2 (nella foto di copertina)

FERMANA: Di Franco, Tombesi, Alidori, Terramoccia (41’ st Cericola), Catalano, Toscano (23’ st Damiani), Maiga Silvestri, Capasso, Torricini P. (11’ st Pompili Pagliari), Repupilli (23’ st Tardini), Torricini D. (41’ st Bacalini). A disp.: Coluccino, Mancini, Panzavuota, Fugazza. All.: Eddy Mengo

PERUGIA: Romagnoli, Hajri (28’ st Massari), Cresci, Salustri, Mori, Liberti (34’ st Calzoni), Barberini, Rondolini, Mannarini (28’ st Rinalducci), Giordani (16’ st Bevilacqua), Romani (16’ st Napolano). A disp.: Belia, Merli, Cardoni, El Ouardi. All.: Alessandro Nasini

ARBITRO: Alessandro Ulisse di Macerata (Bara – Gasparini)

RETI: 13’ pt (rig.) Torricini P., 39’ pt Toscano, 8’ st Barberini (P), 49’ st Rondolini (P)

NOTE: ammoniti Tombesi, Alidori e Maiga Silvestri nella Fermana; Salustri e Mori nel Perugia. Espulso al 50’ st Liberti (P). Al 28’ pt Di Franco (F) para un rigore a Barberini (P).

FERMO – Pari con il brivido per il Perugia Under 17 di mister Nasini che dopo aver sbagliato un rigore con Barberini, va sotto di due reti e la riprende a tempo scaduto. Bicchiere mezzo vuoto ma segnali di carattere per una squadra che ha fatto fatica ad adattarsi alla categoria.

Gara che si sblocca al quarto d’ora con Salustri che atterra in area un giocatore della Fermana: dal dischetto si presenta Torricini che porta avanti i suoi. Passa un altro quarto d’ora e questa volta é Romani a procurarsi il calcio di rigore per il Perugia, ma Barberini si fa ipnotizzare da Di Franco. A cinque minuti dall’intervallo arriva un’altra doccia fredda per gli umbri con il tiro di Toscano dai 30 metti che si infila alle spalle di Romagnoli.

Nella ripresa si butta avanti il Perugia che trova subito la rete del 2-1 con Barberini che beffa il portiere di casa imbeccato dal lancio di Rondolini. A tempo scaduto è proprio Rondolini a raccogliere un cross dalla destra per il tap-in che vale un punto e una bella reazione d’orgoglio per i biancorossi.

Prossimo impegno domenica 5 novembre al Paolo Rossi contro il Pineto

– – – – – – – – – – – – – –

UNDER 16: TURNO DI SOSTA

– – – – – – – – – – – – – – – –

Fermo, domenica 29 ottobre 2023 – ore 12 – Centro sportivo “Postacchini” – 6^ giornata UNDER 15 Serie C

FERMANA-PERUGIA 0-10

FERMANA: Alesi, Aureli (24’ st Spina G.), Cellini, Cittadini (24’ st Spina A.), De Angelis, D’Isidoro, Esposito (28’ pt Papa), Faini, Iazzetta, Marcoianni, Marozzi (28’ pt Sirocchi). A disp.: Pacioni, Vittori. All.: Cimmino

PERUGIA: Barbanera, Massi (25’ st Cecconi), Pelli, Lalleroni, Santillo (1’ st rosati), Olimpieri (12’ st Seppoloni), Meyou (1’ st Bendini), Bosi, Castroreale (23’ st Castellucci), Fahmi (12’ st Pascucci), Ulivieri (1’ st Sabatino). A disp.: Cataldo, Guelfi. All.: Raschi

ARBITRO: Tommaso Domizzi di Macerata (Rinaldi – Puglia)

RETI: 9’ pt e 42’ pt Castroreale, 12’ pt e 24’ pt Meyou, 22’ pt e 25’ pt Fahmi, 32’ pt Ulivieri, 5’ st Lalleroni, 28’ st Castellucci, 36’ st Bendini

FERMO – Vince nettamente il Perugia Under 15 di mister Giacomo Raschi in una gara dominata sin dall’inizio e si porta così al primo posto in classifica.

Risultato già ampiamente acquisito nella prima frazione con le doppiette di Castroreale, Fahmi e del classe 2010 Meyou, capocannoniere dei biancorossi. Le altre marcature biancorosse portano la firma di Ulivieri, Lalleroni, Castellucci (fresco di convocazione per le selezioni alla nazionale italiana U15) e Bendini.

Prossimo impegno per il Grifo domenica 5 novembre in casa contro il Pineto.