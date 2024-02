SETTORE GIOVANILE | RISULTATI GARE 24-25 FEBBRAIO

Perugia, sabato 24 febbraio 2024 – ore 15 – Centro Sportivo “Paolo Rossi”– 21^ giornata Campionato UNDER 17

PERUGIA-FERMANA 5-0 (nella foto di copertina)

PERUGIA: Belia, Hajri, Massari (23’ st Cresci), Napolano, Salustri, Mori, Romani (15’ st Mannarini), Liberti (15’ st Rinalducci), Cardoni (23’ st Calzoni), Giordani (15’ st Merli), Cerbone (15’ st Bevilacqua). A disp.: Galletti, El Ouardi. All.: Nasini

FERMANA: Bartiromo (30’ st Cusumano), Tombesi, Tardini, Ansaldi, Catalano, Toscano, Fugazza (24’ st Freitas), Damiani (7’ st Carpinetti), Pompili, Repupilli, Maiga. A disp.: Msikinei, Torricini. All.: Mengo

ARBITRO: Leorsini Leonardo di Terni (Dolgetta-Passeri)

RETI: 9’ pt Liberti, 16’ pt Cardoni, 18’ pt (rig.) Napolano, 40’ pt Cerbone, 38’ st Calzoni

PERUGIA: Vittoria rotonda per 5-0 per l’Under 17 di mister Nasini che compie una grande prestazione.

Primo tempo dove partono forte subito i padroni di casa che trovano la rete con Liberti dopo pochi minuti. Al 16’ Napolano da calcio d’angolo crossa al centro e trova Mori che appoggia su Cardoni per il 2-0. Pochi minuti dopo rigore per il Perugia, va sul dischetto Napolano, 3-0. Chiude il primo tempo la rete di Cerbone che sfrutta un assist di Cardoni.

Nella ripresa la partita non cambia e torva gloria anche Calzoni che sigla il definitivo 5-0.

In classifica, biancorossi che salgono a quota 34 (terzo posto) a pari punti con Foggia e Pescara, in piena zona play off.

PROSSIMO TURNO: Pineto-Perugia, domenica 3 marzo

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Benevento, sabato 24 febbraio 2024 – ore 15 – centro “Avellola” – 16^ giornata Campionato UNDER 16 Serie C

BENEVENTO-PERUGIA 2-1

BENEVENTO: Luongo, Kwete, Pisani, Del Gaudio (22’ st Balzano), D’Ambrosio, Formicola, Iuliano (7’ st Cuozzo), Scalici, Soprano (22’ st Infante), Giugliano (39’ st Correra), Matrone. A disp.: Di Lauro, Di Martino, Russo, Cerbone, Sorace. All.: Iuliano

PERUGIA: Vinti, Cingolani, Bevanati (12’ st Merico), Peruzzi (26’ st Fiorentini), Cesarini, Cantalino, Bellali (26’ st Bartolini), Dottori, Agnissan (26’ st Tomassini), Vanni, Ciani (12’ st Mechelli). A disp. Cataldo, D’Ovidio, Condac, Pepe. All.: Pierpaolo Anelli

ARBITRO: Giovanni Petrone di Avellino(Forgione-Cardinale)

RETI: 32’ pt Iuliano (B), 15’ st Dottori (rig) (P), 38’ st Cuozzo (B)

BENEVENTO – Esce sconfitto 2-1 il Perugia di mister Nasini contro la capolista Benevento.

Primo tempo con molte azioni da entrambe le parti però a trovare il vantaggio è il Benevento al 32’ con Iuliano che si accentra dalla fascia e dal limite tira sul primo palo portando i suoi in vantaggio. Allo scadere del primo tempo sponda di Cantalino per Agnissan che rovescia, palla di poco fuori.

Nella ripresa il Perugia riparte forte e trova la rete, su calcio di rigore, con Dottori. Ma i locali confermano la propria forza e al 38’ Cuozzo infila Vinti da posizione ravvicinata. Allo scadere calcio d’angolo di Vanni per Bartolini che purtroppo manda fuori con grande rammarico per i ragazzi di Nasini.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Vis Pesaro, sabato 2 marzo

– – – – – – – – – – – – –

Perugia, sabato 24 febbraio 2024 – ore 12 – c.s. “Paolo Rossi” – 20^ Campionato Nazionale UNDER 15 Serie C

PERUGIA-FERMANA 5-0

PERUGIA: Barbanera (25’ st Tarducci), Lalleroni (40’ pt Fahmi), Auricchio, Castellucci, Burnelli, Seppoloni (25’ st Paciotti), Meyou (15’ st Salvucci), Bosi, Castroreale (15’ st Massi), Bendini (25’ st Cecconi), Kroni (40’ pt Ulivieri). A disp.: Pelli, Rosati. All.: Raschi

FERMANA: Cellini, Spina, Iazzetta, Sirocchi, Aureli, Spina, Faini, Papa, Marcoionni (30’ st Alesi), Cittadini (10’ st Vittori), D’Alessandro. A disp.: Esposto, De Angelis, D’Isidoro. All.: Catello

ARBITRO: Deborah Scelfo di Foligno (Repace, Di Maria)

RETI: 7’ pt Bendini, 11’ pt Kroni, 35’ pt Castroreale, 5’ st (rig.) Meyou, 23’ st Salvucci (P)

PERUGIA – Vittoria in casa per l’Under 15 di mister Raschi che vince 5-0 contro la Fermana.

Vantaggio di Bendini che trova la rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Passano pochi minuti e arriva il raddoppio di Kroni. Sul finire del tempo bomber Castroreale porta i suoi sul 3-0.

Nella ripresa è sempre il Perugia che comanda il gioco e trova la rete con Meyou, su calcio di rigore. Salvucci, classe 2010, sigla il 5-0 finale.

In classifica, biancorossi che salgono a quota 42 rimanendo in scia del Pescara, secondo con 46 punti, e dell’Arezzo, primo con 47.

PROSSIMO TURNO: Pineto-Perugia, domenica 3 marzo