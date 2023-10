SETTORE GIOVANILE | RISULTati gare 21-22 ottobre

Perugia, domenica 22 ottobre 2023 – ore 15 – Centro sportivo “Paolo Rossi” – 5^ giornata Campionato UNDER 17Serie C

PERUGIA-ANCONA 0-4

PERUGIA: Belia, Hajri (13’ st Massari), El Ouardi (25’ st Calzoni), Mori, Salustri, Mannarini (25’ st Rinalducci), Barberini, Rondolini, Liberti (13’ st Napolano), Giordani (42’ st Cardoni), Romani (13’ st Bevilacqua). A disp.: Romagnoli, Cresci, Merli. All.: Alessandro Nasini

ANCONA: Ruzzi, Cilla (34’ st Parioli), Carlini, Schiavoni, Galeotti (12’ st Fazzano), Bassi (34’ st Tranquilli), Magini, Mancini, Garavalli (23’ st Latini), Pepa (34’ st Pierangeli), Montagna (12’ st Abagnale). A disp.: Gubinelli, Altieri, Vlaicu. All.: Lorenzo Bilò

ARBITRO: Diletta Ciommei di Terni (Cannoni-Piomboni)

RETI: 11’ pt Pepa, 20’ pt e 33’ st Magini, 3’ st Garavalli

PERUGIA- Pesante sconfitta in casa per il Perugia Under 17 che si fa cogliere impreparato contro l’Ancona capolista. Gli ospiti passano avanti dopo dieci minuti dall’inizio con una mischia in area che premia Pepa bravo a infilare Belia. Altri dieci minuti e altro gol per l’Ancona con Montagna bravo a servire Magini per lo 0-2 che regge fino all’intervallo. Nella ripresa passano neanche tre minuti e un infortunio di Belia regala a Garavalli il più facile dei gol. Rete che piega il Perugia e incanala ulteriormente la gara che negli ultimi secondi di gara con i padroni di casa sbilanciati in avanti si arrotonda in 0-4 con la doppietta personale di Magrini.

Prossimo impegno: Fermana-Perugia, domenica 29 ottobre

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ancona, domenica 22 ottobre 2023 – ore 15 – Stadio “Sorrentino” – 4^ giornata Campionato UNDER 16 Serie C

ANCONA-PERUGIA 1-1

ANCONA: Talozzi, Giusepponi, Langella, Domesi (37’ st Massini), Balzani, Gatanu, Morichetta, Machedon (28’ st Beccacece), Ugolini, Maraschio (37’ st Canori), Cacciari (28’ st Calvari). A disp.: Antonini, Konate, Romitelli, Pecci, Umanets. All.: Michele Tubaldi

PERUGIA: Vinti, Cingolani, Bartolini (19’ st Peruzzi), Bellali (19’ st Bevanati), Cesarini, Brunori (39’ st Pepe), Merico (28’ st Ciani), Dottori, Agnissan (28’ st Tomassini), Perugini (39’ st Cantalino), Fiorentini (1’ st Mechelli). A disp.: Cataldo, D’Ovidio. All.: Pierpaolo Anelli

ARBITRO: Riccardo Latuga di Pesaro (Lombardi-Mandolesi)

RETI: 3’ st Ugolini, 43’ st Mechelli (P)

Ancona – Pareggio indolore tra le due prime della classe che fanno 1-1 e rimangono in vetta alla classifica del campionato Under 16.

A partire meglio é il Perugia che nei primi 10 minuti va vicino al vantaggio con Dottori e Fiorentini, ma in entrambe le occasioni é bravo il portiere dell’Ancona. Al 20’ arriva la reazione dei padroni di casa con Maraschio che colpisce il palo. A cinque minuti dal termine Bellali trova un ottimo tiro a giro di destro ma la conclusione si spegne sulla traversa.

Nella ripresa é l’Ancona però a passare in vantaggio con la rete a freddo di Ugolini che anticipa con la punta l’uscita di Vinti e porta avanti i suoi. Reagisce il Perugia che protesta anche per un contatto dubbio in area ma soprattutto con le conclusioni da fuori di Dottori e Mechelli che vanno vicinissimi al pari. A tempo scaduto é proprio Mechelli a raccogliere la spizzata di Ciani e involarsi verso la porta di Talozzi per freddare il portiere avversario e rimettere in pari il match.

Prossimo impegno: Perugia-Benevento, domenica 5 novembre

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Perugia, domenica 22 ottobre 2023 – ore 11:30 – Centro sportivo “Paolo Rossi” – 5^ giornata Campionato UNDER 15 Serie C

PERUGIA-ANCONA 2-1 (FOTO IN COPERTINA)

PERUGIA: Barbanera, Pelli (20’ st Fahmi), Rosati, Seppoloni (5’ st Lalleroni), Santillo, Olimpieri, Massi (5’ st Citernesi), Bosi, Castroreale (5’ st Meyou), Castellucci, Ulivieri (25’ st Pascucci). A disp.: Tarducci, Burnelli, Sabatino. All.: Gatti

ANCONA: Chionne, Fontinovo, Reti, Pasucci, Reucci, Amore, Roselli, Crescentini, Taborro, Morales Ledesma, Venturini. A disp.: Casettari, Peloni, Leonori, Ausili, Principi, Pierpaoli, Bracaccini, Antolini, Di Giamberardino. All.: Latini

ARBITRO: Nico Sensi di Città di Castello (Repace A. – Repace M.)

RETI: 10’ pt Amore, 10’ st Citernesi, 25’ st Santillo

Perugia – Vince in rimonta il Perugia Under 15 che nella ripresa ribalta il vantaggio iniziale dell’Ancona e si porta così a una sola lunghezza dalla vetta della classifica.

A passare in vantaggio sono gli ospiti che dopo dieci minuti dal fischio d’inizio mettono la freccia con il potente tiro di Amore. Il Perugia crea occasioni da rete ma all’intervallo il punteggio é ancora sullo 0-1. Entrano Meyou, Lalleroni e Citernesi ed é proprio quest’ultimo, classe 2010, a superare al decimo della ripresa il diretto marcatore con un controllo orientato e scaricare a giro sul palo lontano per il gol del pari. Cambia l’inerzia del match e il Grifo trova anche la rete del sorpasso al 25’ sulla punizione dalla sinistra di Castellucci che Santillo, dopo aver ricevuto una torre all’interno dell’area scarica con il sinistro in porta.

Tre punti importanti per il Perugia di mister Gatti che domenica 29 ottobre farà visita alla Fermana, fanalino di coda del campionato.