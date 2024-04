PRIMAVERA 2, 28^ GIORNATA | SALERNITANA-PERUGIA 2-2

Salerno, sabato 27 aprile 2024 – ore 15 – 28^ giornata Campionato Primavera 2 Girone B

SALERNITANA: Salvati, Guccione, Ferrari, Paganetti, Vuillermoz, Susini, Szkiela (15′ st Palladino), Pascalau (40′ st Di Vico), Fusco (40′ st Portolesi), Cantoni (23′ st Giannini), Boncori. A disp: Guacci, Badau, Borrelli, Fiore, Ionita, Troise, Zerillo. All: Boccolini.

PERUGIA: Lavorgna, Prisco (18′ st Panaro), Falasca (34′ st Ciattaglia), Cicioni, Ambrogi, Bussotti, Giorgetti, Sadetinov (1′ st Bernacci), Lomangino (23′ st Badirou), Caprari (34′ st Papa), Barberini. A disp: Romagnoli, Carbonini, Perugini, Dottori. All: Del Bene.

ARBITRO: Mario Leone di Avezzano (Croce/Aletta)

RETI: 22’ pt Caprari (P), 36′ pt Lomangino (P), 41′ pt e 2’ st Boncori (S)

SALERNO – Finisce 2-2 tra Salernitana e Perugia in una sfida che non aveva grandi aspettative visto che ormai le due formazioni non hanno più obiettivi di campionato.

Nei primi dieci minuti biancorossi all’attacco con il fortino granata che regge. Il primo tiro è di Barberini dalla distanza al 13′, Salvati risponde presente e blocca. I granata rispondono dopo tre minuti con un calcio di punizione di Boncori dal limite dell’area, Lavorgna devia la sfera in corner con un grande intervento. Al 22’ il Perugia passa in vantaggio con una rete fenomenale in rovesciata di Caprari, il numero dieci si coordina a pochi passi dalla porta e la sua acrobazia tocca la traversa prima di insaccarsi. Dopo un’occasione per la Salernitana, con Falasca che salva sulla linea un gol praticamente fatto, arriva sul capovolgimento di fronte, la rete del raddoppio con Lomangino che in area, su un cross di Barberini, segna il 2-0. I granata però non mollano e dopo quattro minuti accorciano le distanze con una rasoiata di Boncori.

In apertura di ripresa, con un contropiede targato Boncori-Fusco-Cantoni, è ancora Boncori con un inserimento a pareggiare i conti. Ancora Boncori poco dopo sfiora la tripletta ma un intervento di un difensore biancorosso evita il gol. Bernacci ci prova con un tiro a giro dalla distanza, blocca Salvati. Non accade più nulla, finisce 2-2.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Pisa, sabato 4 maggio