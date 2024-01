SETTORE GIOVANILE | RISULTATI GARE 20-21 GENNAIO

Recanati, domenica 21 gennaio 2024 ore 15 – Stadio Nicola Tubaldi 16^ giornata Campionato Nazionale Under 17

RECANATESE-PERUGIA 1-1

RECANATESE: Mezzelani, Frattari, Fusco (10’ st Fuligna), Ricciotti, Cassetta, Tabacchetti, Paoloni (10’ st Baldoni), Marinelli, Guidobaldi, Storani (43’ st Zanutel). A disp: Verdini, Lattanzi, Duca, Allushaj, Schirlu, Ciattaglia. All.:Gasparrini

PERUGIA: Romagnoli, Cresci (31’ st Hajri), Massari, Napolano, Salustri, El Ouardi (31’ st Mori), Mannarini, Liberti, Cerbone (41’ st Calzoni), Rinalducci (19’ st Merli), Cardoni (19’ st Bevilacqua). A disp: Belia. All.:Nasini

RETI: 4′ st Salustri (P), 35′ st Ricciotti (R)

RECANATI – Pareggio 1-1 per l’Under 17 di mister Nasini che manca di poco la vittoria a Recanati e recrimina su alcune azioni non capitalizzate.

Si inizia con un’occasione per Liberti che si trova solo davanti al portiere che riesce a sventare la minaccia.

Nella ripresa ancora Perugia in attacco con Cerbone che dalla sinistra dribbla tre avversari ma la sua conclusione finisce sul palo. È il preludio al vantaggio biancorosso con Salustri che ribadisce in rete una respinta difettosa de portiere Mezzelani. La Recanatese si riversa in attacca e nei minuti finale si guadagna un calcio di rigore che Romagnoli para ma sulla respinta Ricciotti è il più veloce e trova il pareggio. Nel recupero Calzoni lanciato solo davanti al portiere tira basso e debole aumentando il rammarico biancorosso. Finisce 1-1.

Prossimo impegno: Perugia-Benevento, domenica 28 gennaio

Venticano (AV), sabato 20 gennaio 2024 ore 15:30 – Stadio Com.le Ambrosini – 12^ giornata Campionato UNDER 16 Serie C

AVELLINO-PERUGIA 2-0

AVELLINO: Margiotta, Trasparente (22’ st Esposito), Manuzzi, De Cicco, Trevisone, Agrisano, Terlizzi (22’ st Santonastaso), Rosanova (35’ st Trapanese), Vorraro (33’ st Aquino), Di Marzo, D’Auria. A disp. Dentice, Cicoria, Pierri. All.: Corrado Pianese

PERUGIA: Galletti, Cingolani, Cesarini, Peruzzi (22’ st Agnissan), Brunori (12’ st Bartolini), Cantalino, Merico (35’ st Vanni), Dottori, Ciani (22’ st Mechelli), Perugini, Bellali (12’ st Fiorentini). A disp. Cataldo, Bevanati, Pepe, Tommasini. All.:Pierpaolo Anelli

ARBITRO: Matteo Dallaporta di Benevento( Rossi, De Rosa)

RETI: 3’ st Manuzzi, 9’ st D’Auria

AVELLINO – Esce sconfitto nella prima giornata di ritorno il Perugia di mister Anelli che perde 2-0 ad Avellino.

Si parte subito con un’occasione biancorossa ad opera di Cingolani che viene anticipato all’ultimo istante. L’Avellino si rende pericoloso con tiro di Trasparente che si stampa sulla traversa. Il Perugia risponde con Ciani che si invola verso la porta su lancio di Peruzzi ma solo davanti al portiere manda fuori.

Nella ripresa partono forte i locali che recuperano palla nella trequarti e Manuzzi di prima intenzione scaglia un tiro dal limite sotto la traversa siglando il vantaggio. Raddoppio, pochi minuti dopo, con un tiro da dentro l’area di D’Auria.

Prossimo impegno: Perugia-Fermana, domenica 28 gennaio

Recanati, domenica 21 gennaio 2024 ore 13 – Stadio Nicola Tubaldi – 16^ Campionato Nazionale Under 15 Serie C

RECANATESE-PERUGIA 4-2

RECANATESE: Monaldi, Carancini(60’ st Bugari), Leo, Malizia, Santamaria, Cicconi, Mandozzi, Fat (60’ st Adamo), Mehedi, Malavenda, Imbacciarelli. A disp: Patrizzietti, Bentivogli, Lucarini, Tartaglini, Buffoni, D’urso, Sinani. All.: Baleani

PERUGIA: Cataldo, Pelli(12’ Meyou), Auricchio(28’ Castroreale), Lalleroni(28’ Rosati), Santillo, Olimpieri( 32’ Burnelli), Kroni, Bosi, Ulivieri(32’ Sabatino), Bendini(12’ Seppolini), Massi(12 Fhami). A disp: Tarducci, Castellucci. All.:Raschi

RETI: 15′ pt Massi (P), 18′ pt e 25′ st Mehedi (R), 29′ pt Lalleroni (P), 5′ st (rig.) Malavenda (R), 38′ st Mandozzi (R)

A Recanati i ragazzi di Raschi incappano nella terza sconfitta stagionale. Eppure erano passati in vantaggio i biancorossi con Massi a cui ha risposto pochi minuti dopo Mehedi. Il Perugia ha continuato la propria offensiva mantenendo l’intensità e tornando in vantaggio grazie ad un altro contropiede finalizzato da Lalleroni.

Nel secondo tempo la Recanatese entra in campo con con maggiore sicurezza e arriva al pareggio su calcio di rigore con Malavenda. In sequenza arrivano anche le altre reti, su azione, a firma ancora di Mehedi e Mandozzi per il 4-2 finale.

Prossimo impegno: Perugia-Benevento, domenica 28 gennaio