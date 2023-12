SETTORE GIOVANILE | RISULTATI GARE 2-3 DICEMBRE

Perugia, domenica 3 dicembre ore 15:15 – centro sportivo “P. Rossi” – 11^ giornata Campionato UNDER 17 Serie C

PERUGIA-PESCARA 3-0 (nella foto)

PERUGIA: Romagnoli, El Ouardi (21’ st Hajri), Massari, Napolano (21’ st Liberti), Salustri, Mannarini, Romani (24’ st Rinalducci), Rondolini, Cardoni, Calzoni (21’ st Bevilacqua), Giordani (37’ st Merli). A disp.: Belia, Mori, Cresci. All.: Alessandro Nasini

PESCARA: Profeta, Bucco, La Barba, Fabi (2’ st Di Zio), Di Giacomo, Ricciardi, D’Arcangelo (40’ st Kuqi), Vischia (40’ st Marchegiani), Cardilli (15’ st Romanelli), Guaragna, Soccio (15’ st Shehaj). A disp.: Barone, Esposito, Muzi, Galliano. All.: Andrea Gessa

ARBITRO: Maria Caciotto di Perugia (Repace – Lo Presti)

RETI: 21’ pt Giordani, 6’ st Romani, 36’ st Cardoni

NOTE: ammoniti Mannarini, Romanelli e La Barba. Espulso al 29’ st Ricciardi (PE)

PERUGIA – Vittoria convincente del Perugia Under 17 che passa 3-0 in casa nello scontro diretto contro il Pescara. Salgono a cinque le vittorie consecutive dei ragazzi di mister Nasini che all’interno di questo trend positivo contano 19 gol fatti e appena 3 subiti.

La sblocca Giordani al 21’ dopo un’insistita percussione suggerita dall’assist al bacio di Romani. A due minuti dall’intervallo i padroni di casa hanno l’occasione per raddoppiare ma sull’ottimo traversone di Calzoni il colpo di testa di Cardoni termina di poco a lato. Nella ripresa arriva il secondo gol del Perugia con Romani che di testa raccoglie l’angolo di Napolano e permette ai suoi di allungare. Alla mezz’ora il Pescara rimane in dieci per il rosso diretto a Ricciardi. Ne approfittano allora gli umbri che con Cardoni fanno tris e si aggiudicano i tre punti in palio.

In classifica, biancorossi al terzo posto che inseguono il Benevento, capolista, tre punti sopra.

Prossimo impegno: Foggia-Perugia, domenica 10 dicembre

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Perugia, domenica 3 dicembre ore 13 – centro sportivo “P. Rossi” – 9^ giornata Campionato UNDER 16 Serie C

PERUGIA-TARANTO 1-0

PERUGIA: Vinti, Cingolani, Bevanati (7’ st Bartolini), Peruzzi, Cesarini, Brunori, Merico (7’ st Fiorentini), Dottori, Mechelli (19’ st Ciani), Pepe (19’ st Vanni), Agnissan (19’ st Tomassini). A disp.: D’Ovidio, Cantalino, Bellali, Condac. All.: Pierpaolo Anelli

TARANTO: Fasanelli, Gentile, Barletta, Pastore, Acclavio, Trebisonda (25’ st Francinini), Ruggieri (40’ st Costantino), Solfrizzi, Artone (1’ st Sorace), Viola (37’ st Casaluci), Vitale (1’ st Turbato). A disp.: Lamanuzzi, Palmisano. All.: Cosimo Recchia

ARBITRO: Mattia Valentini di Città di Castello (Nejmi – Bianchi)

RETE: 22’ pt (rig.) Dottori

PERUGIA – Vittoria di misura per il Perugia Under 16 di mister Anelli che passa 1-0 con il gol di capitan Dottori e mantiene il primo posto in classifica.

Partono forte i padroni di casa che vanno vicinissimi alla rete in più occasioni nei primi dieci minuti, prima con Dottori che colpisce l’esterno della rete e poi con Mechelli che intercetta un pallone dentro l’area ma spreca fuori. A metà tempo l’episodio che decide il match con un cross dalla sinistra che impatta sul braccio di un difensore ospite. Dal dischetto si presenta Dottori che sale a quota sei in campionato.

Nella ripresa ancora meglio il Perugia con Pepe che calcia di poco a lato. Al 12’ del secondo tempo contatto dubbio in area su Peruzzi ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il rigore. Nel finale c’è ancora spazio per un’occasione biancorossa ma Fiorentini da pochi metri calcia a lato.

Prossimo impegno: Perugia-Turris, domenica 10 dicembre

– – – – – – – – – – – – – – – –

Perugia, domenica 3 dicembre ore 13 – centro sportivo “P. Rossi” – 11^ giornata Campionato UNDER 15 Serie C

PERUGIA-PESCARA 1-0

PERUGIA: Cataldo, Pelli, Massi (17’ st Seppoloni), Olimpieri, Santillo, Lalleroni, Meyou (38’ st Sabatino), Bosi, Castroreale (33’ st Pascucci), Castellucci (38’ st Bendini), Ulivieri (17’ st Fahmi). A disp.: Tarducci, Burnelli, Citernesi, Brunori. All.: Gatti

PESCARA: D’Ettore, Servalli, Felicissimo, Tenaglia (36’ st Ciancaioni), Giammarinaro (1’ st Mattiucci), Troiano, D’Angelo, Tarantelli (36’ st Scorrano), Di Marcello, Collevecchio, Spinelli (9‘ st Vincitorio). A disp.: Muricchio, Cipollone, Iacone, Esposito. All.: D’Ulisse

ARBITRO: Andrea Spulcia di Perugia (Fioridi-Repace)

RETI: 32’ pt Meyou

PERUGIA – Vince di misura il Perugia nel big match del girone C del campionato Under 15 nazionale. Ai ragazzi di mister Gatti basta la rete, la settima in campionato, del classe 2010 Meyou per battere il Pescara.

Nel primo quarto d’ora un’occasione per parte con il Perugia che va vicino al gol con Castroreale e il Pescara che colpisce una traversa con Spinelli. Al 20’ il Perugia fallisce una chance d’oro con Ulivieri che approfitta di una spizzata di testa per incrociare il tiro solo davanti al portiere ma il destro termina a lato.

Al 35’ i padroni di casa trovano il vantaggio: Castroreale è bravo a proteggere palla e a servire Meyou al limite, con quest’ultimo che salta un uomo e scarica il mancino forte sotto la traversa che vale il gol dell’1-0 e i tre punti in palio.

Nella ripresa la partita si conferma bella ed entusiasmante ma senza altrettante chiare occasioni da rete. Nel finale il Pescara prova il forcing ma la difesa del Perugia tiene botta e festeggia la vittoria che conferma il primo posto in classifica, pur con una gara giocata in più rispetto all’Arezzo.

Prossimo impegno: Foggia-Perugia, domenica 10 dicembre