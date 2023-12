SETTORE GIOVANILE | RISULTATI GARE 16-17 DICEMBRE

Perugia, domenica 17 dicembre 2023 – ore 13 – centro sportivo “P. Rossi” – 13^giornata Campionato UNDER 17serie C

PERUGIA-AUDACE CERIGNOLA 1-1

PERUGIA: Belia, El Ouardi (22’ st Cresci), Massari, Cesarini, Brunori, Mannarini (31’ st Rinalducci), Romani (22’ st Dottori), Liberti (31’ st Calzoni), Napolano, Bevilacqua (1’ st Cardoni), Merli (31’ st Hajri). A disp.: Romagnoli, Giordani, Mori. All.: Alessandro Nasini

AUDACE CERIGNOLA: Biffaro, Ripoli, Misso, Curcelli (31’ st Tinaglia), Barletta, Buono, Dabellonio, Maffei (40’ st Di Pietro), Fuscaldi (31’ st Pugliese), Iagulli, Lorusso. A disp.: Radi, Peschechera, Schiano, Urbano. All.: Massimo Gallo

ARBITRO: Deborah Scelfo di Foligno (Repace – Tabarrini)

RETI: 12’ pt Ripoli, 26’ pt Liberti (P)

PERUGIA – L’Under 17 del Perugia impatta 1-1 tra le mura amiche del “Paolo Rossi” contro l’Audace Cerignola e termina il 2023 calcistico con un punto. Tante le assenze per mister Nasini tra infortuni e classe 2007 protagonisti in Primavera. In “prestito” per l’occasione la coppia di centrali difensivi dell’Under 16 Brunori e Cesarini.

Nel primo tempo la sbloccano gli ospiti con il bel calcio di punizione dalla sinistra di Ripoli che supera la barriera e si insacca alle spalle dell’incolpevole Belia. Al 26’ calcia da fuori Bevilacqua che trova la respinta imperfetta del portiere ospite, il più lesto ad avventarsi sul pallone è capitan Liberti che pareggia i conti. Viene anche annullato un gol al Perugia, che va all’intervallo sull’1-1.

Nella ripresa gara equilibrata e piacevole con il Perugia che prova a conquistare i tre punti ma non trova particolare efficacia in zona gol. Dall’altra parte è invece decisivo il portiere umbro Belia bravo più volte a superarsi bloccando le offensive ospiti.

Prossimo impegno per il Perugia domenica 14 gennaio 2024 in casa dell’Arezzo che chiude così il girone di andata.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

UNDER 16: sosta natalizia. Il campionato riprenderà domenica 14 gennaio con Pescara-Perugia, gara valida per l’11^ giornata. Attualmente i biancorossi sono primi in classifica con 22 punti a pari merito con l’Ancona.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Perugia, domenica 17 dicembre 2023 – ore 11 – centro sportivo “P. Rossi” – 13^giornata Campionato UNDER 15serie C

PERUGIA-AUDACE CERIGNOLA 2-1 (nella foto di copertina)

PERUGIA: Cataldo, Pelli, Massi (7’ st Seppoloni), Rosati, Santillo, Olimpieri (40’ st Burnelli), Fahmi (19’ st Meyou), Bosi, Castroreale (7’ st Lalleroni), Castellucci, Ulivieri (19’ st Bendini). A disp.: Tarducci, Barbanera. All.: Gatti.

AUDACE CERIGNOLA: Macchia, Laricchia (34’ st Lubes), Fucci, Erminio, Acocella, Fioravante (12’ st Miola), Giannone, Stramaglia (34’ st Armillotta), Tristano (23’ st Errico), Bitetto, Valente (12’ st Cilli). A disp.: Fanelli, Valentino, Zappacosta. All.: Grillo.

ARBITRO: Sara Lo Presti di Città di Castello (Tabarrini – Repace)

RETI: 14’ pt Castellucci, 39’ pt Fahmi, 18’ st Cilli

NOTE: ammoniti Seppoloni e un membro staff di ciascuna panchina entrambi per proteste

PERUGIA – Conclude nel migliore dei modi il 2023 l’Under 15 del Perugia che vince in casa contro l’Audace Cerignola e si conferma prima in classifica in campionato.

Partono meglio gli ospiti che al 9’ in contropiede vanno vicino al vantaggio ma Stramaglia colpisce il palo esterno.

Al 13’ Castellucci pesca Castroreale che si fa atterrare al limite. Lo stesso Castellucci si incarica della punizione da posizione accentrata che beffa Macchia per la rete dell’1-0.

Al 25’ altra occasione per i padroni di casa con la punizione dalla destra di Massi che attraversa l’area ma la deviazione di Santillo termina di poco alta. A un minuto dall’intervallo Fahmi riceve in area da Ulivieri, si libera di due avversari in marcatura con grande abilità e scarica in rete per il raddoppio.

Nella ripresa poche le occasioni da rete, girandole di cambi da entrambe le compagini ma al 18’ la riapre il Cerignola con Cilli, appena entrato, che da fuori area trova il “jolly” approfittando di una respinta di testa su cross dalla destra.

Nel finale gli ospiti provano a impensierire il Perugia, che si compatta e ottiene il bottino pieno regalandosi un Natale da capolista.

Il campionato torna il 7 gennaio ma il Perugia dovrà osservare il turno di riposo quindi prossimo impegno in programma il week-end successivo in casa dell’Arezzo.