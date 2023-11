SETTORE GIOVANILE | RISULTATI GARE 11-12 NOVEMBRE

Caserta, domenica 12 novembre 2023 – ore 15:45 – Centro sportivo “G. Papa” – 8^ giornata Campionato UNDER 17 serie C

CASERTANA-PERUGIA 1-4

CASERTANA: Merola, Basile (8’ st Anatriello), Tarantino, Vergara, Natale, Gigliofiorito, Maietta (8’ st Profenna), Guli (31’ pt Zaino), Di Caterino (16’ st Esposito), Del Gaudio (16’ st Franzese), D’Angelo. A disp.: Simeoli, Verrillo, Montefusco, Grasso. All.: Mariano Stendardo

PERUGIA: Romagnoli (43’ st Belia), El Ouardi (43’ st Condac), Massari, Salustri, Mori, Napolano (16’ st Bevilacqua), Liberti (32’ st Merli), Rondolini, Giordani (32’ st Cardoni), Calzoni (16’ st Rinalducci), Romani (16’ st Mannarini). All.: Alessandro Nasini

ARBITRO: Diego Coraggio di Napoli (Longobardi – Pesce)

RETI: 4’ (rig.) e 7’ pt Rondolini, 7’ st (rig.) Giordani, 25’ st (rig.) Anatriello (C), 42’ st Bevilacqua



CASERTA – Seconda vittoria consecutiva per il Perugia Under 17 che dopo un periodo di necessario assestamento sembra aver trovato le misure con il campionato di Serie C. Dieci reti segnate in due gare, una sola subìta e un altro risultato acquisito senza particolare sofferenza.

A Caserta la sblocca Rondolini con una doppietta nei primi 7 minuti di gara: il primo procurandosi e trasformando un calcio di rigore, il secondo con una bordata di destro dalla distanza. Nella ripresa é ancora un calcio di rigore a concedere il tris al Grifo. Questa volta si presenta Giordani, fresco di convocazione nella rappresentativa di Lega Pro, e alla sua quarta trasformazione in stagione. A partita chiusa un altro penalty, questa volta per la Casertana, alleggerisce il passivo per i campani ma allo scadere il tiro ribattuto dal palo di Merli trova puntuale Bevilacqua che segna il definitivo 4-1.

Prossimo impegno: Perugia-Latina, domenica 19 novembre

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pesaro, domenica 12 novembre 2023 – ore 15 – Centro sportivo “Bonelli” – 6^ giornata Campionato UNDER 16 serie C

VIS PESARO-PERUGIA 0-4

VIS PESARO: Colella (31’ st Palazzi), Cinotti (1’ st Borchia), Cataudella, Bargnesi (17’ st Merli), Tasini, Bossoletti, Campanelli (17’ st Arosti), Mariani (31’ st Massi), Cavallo, Antonelli (31’ st Desimoni), Gioiello (17’ st Isidori). A disp.: All.: Gianfranco Ceccarani

PERUGIA: Vinti, Cingolani (30’ st Tomassini), Bevanati (21’ st Bartolini), Peruzzi, Cesarini, Brunori (38’ st D’Ovidio), Merico (30’ st Pepe), Dottori, Agnissan (21’ st Mechelli), Perugini (30’ st Fiorentini), Bellali (38’ st Cantalino). A disp.: All.: Pierpaolo Anelli

ARBITRO: Luca Ricciarini di Pesaro (Murarasu – Darya)

RETI: 25’ pt Dottori, 12’ st Bellali, 29’ st Brunori, 43’ st Fiorentini (foto di copertina)

PESARO – Quinta vittoria in sei gare per il Perugia Under 16 di mister Anelli, ancora imbattuto con miglior attacco e miglior difesa del campionato e primo posto solitario.

Anche a Pesaro prestazione convincente e risultato mai in discussione per la capolista che si vede annullare una rete a Merico al 20’ prima del vantaggio con Dottori, alla quinta rete stagionale, che trova l’angolino dalla lunga distanza. Al 12’ della ripresa Bellali approfitta di un rimpallo al limite dell’area e con un sinistro a incrociare trova il raddoppio. Alla mezz’ora si mette in proprio Brunori che dalle retrovie trova l’uno-due con Dottori e scaglia il tiro dalla distanza che vale il tris ospite. A tempo scaduto arrotonda il punteggio il Grifo con la terza rete biancorossa siglata dal subentrato Fiorentini.

Tre punti che valgono il primo posto solitario e prossimo impegno in programma domenica 19 novembre in casa contro l’Arezzo.

– – – – – – – – – – – – – –

Caserta, domenica 12 novembre 2023 – ore 13:30 – Centro sportivo “G. Papa” – 8^ giornata Campionato UNDER 15 serie C

CASERTANA-PERUGIA 1-3

CASERTANA: Leone, Porrino, Incarnato, Bucciero, Jerradi, De Angelis (Brandi), Angoua (Ieno), Mele (De Vivo), Esposito, Alfieri (Fonzino), Di Mauro (Scannapieco). A disp.: Guerriero, Larguem, Aceto. All.: Canelli

PERUGIA: Cataldo, Pelli (33’ st Bisonni), Rosati, Sabatino (33’ st Citernesi), Santillo (10’ st Massi), Lalleroni (10’ st Seppoloni), Meyou (10’ st Bendini), Bosi, Castroreale (25’ st Fahmi), Castellucci, Ulivieri (25’ st Pascucci). A disp.: Organai. All.: Gatti

ARBITRO: Marco Aquiono di Avellino (Baldi – De Rosa)

RETI: 10’ pt (rig.) Meyou, 25’ pt Castroreale, 5’ st Bosi, 22’ st Jerradi (C)

CASERTA – Vince agilmente e mantiene la testa della classifica il Perugia Under 15 del tandem Gatti-Raschi che passa 3-1 a Caserta.

La sblocca il solito Meyou, quinta rete stagionale per il sottoetà capocannoniere biancorosso, dopo appena dieci minuti. Al 25’ raddoppia il Grifo con Castroreale, alla quarta rete nelle ultime tre gare. Si va all’intervallo con il risultato già acquisito. Nella ripresa capitan Bosi stacca sugli sviluppi di un calcio d’angolo e fa tris dopo appena cinque giri di lancette. Partita in ghiaccio e girandole di cambi. A metà del secondo tempo trova la rete la Casertana con Jerradi ma a nulla serve perché sono gli umbri a portarsi a casa i tre punti.

Prossimo impegno: Perugia-Latina, domenica 19 novembre