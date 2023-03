SETTORE GIOVANILE, RESOCONTO WEEKEND | RINVIATA LA GARA DELL’UNDER 17, IL MODENA FA BOTTINO PIENO CONTRO UNDER 16 E UNDER 15, L’UNDER 14 CHIUDE IL CAMPIONATO CON UNA VITTORIA

UNDER 17 Serie A e B

La gara tra Perugia e Reggina è stata rinviata a data da destinarsi per un guasto al treno partito da Reggio Calabria e che trasportava i giovani amaranto.

Modena, domenica 12 marzo 2023 – ore 14 – Stadio “Fratelli Sentimenti” – Bomporto – 15^ giornata Campionato UNDER 16 Serie A e B

MODENA-PERUGIA 2-0

MODENA: Baraldi, Moio, Gualtieri, Domizzi (1′ st Branchini), Fusco, Padulo, Vessella (1′ st Corradi), Berziga, Diletto, Brugnoli, Bellei (1′ st Belicchi). A disp.: Marcantonio, Vicenzi, Panfilo, Lecini, Semeraro, Bellei. All.: Alessandro Vicinanza.

PERUGIA: Romagnoli, Cresci (9′ st Massari), Duro, Mannarini (36′ st Hajri), Salustri, Mori (36′ st Prete), Montagna (9′ st Romani), Pirani, Monaco, Bevilacqua, Testerini (1′ st Giordani). A disp.: Bazzucchi, Rinalducci, Naticchi, Liberti. All.: Simone Papini

ARBITRO: Martino Cortese di Bologna (Ruoti – Giurintano)

RETI: 35′ pt Diletto, 19′ st (rig.) Bellei

NOTE: ammoniti Gualtieri e Moio nel Modena; Pirani, Mori e Romani nel Perugia

Modena – Esce sconfitta dal “Fratelli Sentimenti” di Modena per 2-0 la formazione Under 16 di mister Simone Papini.

Basta una rete per tempo al Modena per aggiudicarsi i tre punti in palio, che gli consentono di superare proprio i biancorossi in classifica. La rete del vantaggio è di Diletto a cinque minuti dall’intervallo.

Il Perugia prova ad affacciarsi in avanti nella ripresa ma il Modena approfitta degli spazi concessi e a metà secondo tempo raddoppia con Bellei dal dischetto. Nel finale recriminano gli ospiti per un contatto tra Duro e il portiere Baraldi.

Prossimo impegno per i biancorossi domenica 19 marzo in casa contro il Bologna.

Modena, domenica 12 marzo 2023 – ore 12 – antistadio Nonantola – 15^ giornata Campionato UNDER 15 Serie A e B

MODENA-PERUGIA 6-0

MODENA: Perta (15′ st Angeli), Turco (15′ st Ferri), Voltolina (15′ st Giancotieri), Meglioli (9′ st Casolari), Vicini, Rubino, Waife, Caiazzo, Barbi (9′ st Granelli), Balzano (9′ st Usai), Cuccu (26′ st Bertolini). A disp.: Montanari, Sueri. All.: Mirco Martinelli

PERUGIA: Vinti, D’Ovidio (1′ st Ciani), Peruzzi (24′ st Bevanati), Agnissan (9′ st Tomassini), Cesarini, Masini (5′ st Cingolani), Merico, Dottori, Pepe (5′ st Angelino), Perugini (9′ st Brunori), Bartolini (24′ st Bellali). A disp.: Ricci, Biondini. All.: Pierpaolo Anelli

ARBITRO: Alexei Sucri di Bologna (Budriesi – Poggipollini)

RETI: 6′, 12′ pt Balzano, 10′ pt Barbi, 16′ pt Vicini, 5′ st Meglioli, 7′ st Waife

Modena – Brutta battuta d’arresto per il Perugia Under 15 di mister Pierpaolo Anelli che vive la classica “giornata no” concedendo nel primo quarto d’ora di gioco addirittura quattro reti ai padroni di casa del Modena: su tutte da segnalare la perla su calcio di punizione di Vicini per il provvisorio poker gialloblu.

Gara condizionata evidentemente dal netto divario sotto il punto di vista del risultato reso ancora più severo dalle reti a inizio ripresa di Meglioli e Waife.

Sconfitta amara per i grifoncelli classe 2008 che dovranno rifarsi nel prossimo week-end tra le mura amiche contro il Bologna.

Ancona, domenica 12 marzo 2023 – ore 15 – stadio Dorico – 18^ giornata Campionato UNDER 14 Pro



ANCONA-PERUGIA 3-4



Si chiude nel migliore dei modi il campionato Under 14 Pro per il Perugia di mister Michele Gatti che vince 4-3 in casa dell’Ancona collezionando la sesta vittoria nel girone di ritorno (su 9 gare totali).

Nel primo tempo sono subito i padroni di casa a passare in vantaggio con la rete di Cicconetti dopo cinque minuti di gioco. Al 9’ è Bosi a pareggiare i conti svettando di testa su un calcio d’angolo dalla sinistra e al 20’ il Perugia la ribalta con il mancino potente di Massi. Primo parziale che si conclude dunque sull’1-2.

Nella ripresa l’Ancona trova il pareggio grazie al rigore di Scibilia ma gli ospiti tornano avanti prima con la terza rete di Isidori in anticipo sul portiere Ausili e poi con la quarta rete di Valenzi bravo a trovare il tap-in vincente un cross al bacio dalla sinistra. Nel finale accorcia le distanze l’Ancona con Taborro ma non basta. Ala fischio finale la gioia è biancorossa.

In totale sono 31 i punti raccolti in campionato dai grifoncelli di mister Gatti che proiettano gli umbri al quarto posto dietro Lazio, Roma e Pescara.