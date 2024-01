SETTORE GIOVANILE | RESOCONTO GARE 27-28 GENNAIO

Perugia, domenica 28 gennaio 2024 – ore 13 Centro Sportivo “Paolo Rossi” – 17^ giornata Campionato Nazionale UNDER 17

PERUGIA-BENEVENTO 1-1 (nella foto)

PERUGIA: Belia, Cresci (8’ st Barberini), El Ouardi, Mori, Napolano (27’ st Romani), Mannarini (35’ st Merli), Liberti, Cardoni, Calzoni, Cerbone. A disp.: Romagnoli, Hajri, Rinalducci, Bevilacqua, Salustri. All.:Nasini

BENEVENTO: Marino, Masi, Battista, Squillante, Zanni, Nonga, Sasso (14’ st De Stefano), Borelli (43’ st Puca), De Martino (14’ st Cerciello), Santucci (33’ st Montanile), Frasca (1’ st Rossi). A disp: Verdicchio, Giorgione, Mesisca. All.: Grande

ARBITRO: Endri Kasmi di Terni

RETI: 13’ pt Cerbone (P), 50′ st Squillante (B)

PERUGIA – Pareggio 1-1 per l’Under 17 di mister Nasini al termine di una partita combattuta fino all’ultimo.

La gara si sblocca al 13’ con tiro di Cardoni dal limite ribattuto dal portiere sul quale si avventa Cerbone che porta in vantaggio il Perugia. Nella ripresa i biancorossi partono forte procurandosi delle buone occasioni per raddoppiare soprattutto con un’occasione di Merli che a porta vuota colpisce la testa di un avversario. La partita cambia quando Napolano prende il secondo giallo al 32’ st e lascia i suoi in dieci. Il Benevento con l’uomo in più crea molto e proprio nei minuti di recupero riesce a siglare il pareggio con Squillante.

PROSSIMO TURNO: Monterosi Tuscia-Perugia, domenica 4 febbraio

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Perugia, domenica 28 gennaio 2024 – ore 15:30 – centro sportivo ” Paolo Rossi” – 13^ giornata Campionato UNDER 16 Serie C

PERUGIA-FERMANA 3-4

PERUGIA: Galletti, Cesarini, Bartolini, Peruzzi (8’ st Fiorentini), Brunori (35’ pt Condac), Cantalino, Merico, Dottori, Agnissan (8’ st Mechelli), Perugini, Ciani (8’ st Bellali). A disp. Barbanera, D’Ovidio, Bevanati, Pepe, Vanni. All.: Pierpaolo Anelli

FERMANA: Spataro, Di Giacomo, Tradini, Troise, Antolini, Mazza (9’ st Vitali), Basili (25’ st Fabiani), Natali, Ciarrocchi, Romagnoli, Sacchini. A disp. Coluccino, Zucchi, Antonini, Crosta, Borra, Tusha. All.: Massimo Ganci

ARBITRO: Oleksandr Markevych di Terni (Ponte,Foni)

RETI: 43’ pt (aut.) Cantalino (F), 45’ pt (rig.) Dottori (P), 2’ st, 31’ st e 34’ st Troise (F), 15’ st Mechelli (P), 22’ st Bellali (P)

PERUGIA – Blitz esterno della Fermana che passa al “Paolo Rossi” con un rocambolesco 4-3.

Si parte subito con un’occasione Perugia che da calcio d’angolo con Ciani si rende pericoloso. Al 9’ imbucata di Dottori per Agnissan che spizza per Merico, palla fuori. Al 26’ ancora Ciani si presenta davanti al portiere che respinge il tiro, sul rimpallo sempre Ciani prende il palo. Quasi allo scadere retropassaggio di Cantalino per Galletti che non stoppa bene la palla che termina in rete per il vantaggio ospite. Ci pensa subìto Dottori su calcio di rigore a ristabilire la parità.

Nella ripresa subito Fermana in gol con Troise che insacca sotto la traversa. Al 15’ st Fiorentini arriva sul fondo e crossa per Mechelli che si gira e sigla il 2-2. Tre minuti dopo punizione Perugia dal limite battuta da Bellali, palla che passa sotto la barriera e vantaggio biancorosso del 3-2. Punizione per la Fermana da centrocampo, Troise indovina l’angolo e fa 3-3. Nel finale ancora Galletti “buca” la porta realizzando la quarta rete e la tripletta personale. Risultato finale 3-4.

PROSSIMO TURNO: Sorrento-Perugia, domenica 4 febbraio

– – – – – – – – – – – – –

Perugia, domenica 28 gennaio 2024 ore 13 – centro sportivo “Paolo Rossi” – 17^ Campionato Nazionale UNDER 15 Serie C

PERUGIA-BENEVENTO 1-2

PERUGIA: Cataldo, Pelli (25’ st Rosati), Massi (13’ st Ulivieri), Olimpieri, Santillo, Lalleroni (13’ st Seppoloni), Meyou, Bosi, Castroreale, Castellucci (25’ st Auricchio), Kroni (13’ st Sabbatino). A disp: Organai, Bendini. All.: Raschi

BENEVENTO: Limodio, Maione, Pane, Gallucci, Colella (6’ st Marzaiuolo), Piscitelli, Migliaccio (6’ st Masone), D’urzo ( 27’ st Limatola), Petrone (25’ st Porricelli), De Benedetto, Amico ( 22’ st Di Martino). A disp: Leone, Vitale, Puca. All.: Piscitelli

ARBITRO: Tommaso Mancini di Foligno (Fiordi – Pascocci)

RETI: 37’ pt Lalleroni (P), 2’ st e 7′ st Amico (B)

PERUGIA – Esce sconfitto per 2-1 il Perugia di mister Raschi che cade in casa contro il Benevento.

Primo tempo con numerose occasione da entrambe le parti ma a portarsi in vantaggio è il Perugia con Lalleroni.

Nella ripresa gli ospiti pareggiano subito con il gol di Amico e pochi minuti dopo sempre Amico porta in vantaggio il Benevento che rimane in dieci per l’espulsione di De Benedetto. Il Perugia non demorde e prova a ribaltare il risultato fino all’ultimo senza però concretizzare.

In classifica, Perugia che rimane al quarto posto a quota 32 punti. Nel prossimo turno la sfida alla capolista Monterosi Tuscia.

PROSSIMO TURNO: Monterosi Tuscia-Perugia, domenica 4 febbraio