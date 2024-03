SETTORE GIOVANILE | RESOCONTO GARE 23-24 MARZO

Perugia, domenica 24 marzo 2024 – ore 13 – centro sportivo “Paolo Rossi” – 25^ giornata Campionato UNDER 17

PERUGIA-GUBBIO 6-2 (foto di copertina)

PERUGIA: Romagnoli, Cresci (20’ st Dottori), Massari (36’ st El Ouardi), Napolano, Salustri, Mori, Romani (9’ st Rondolini), Liberti (20’ st Hajri), Cardoni (9’ st Cerbone), Barberini (20’ st Rinalducci), Giordani (36’ st Bevilacqua). A disp.: Belia, Calzoni. All.: Nasini

GUBBIO: Casciani, Naticchi, Scricciolo, Di Luca, Barizza, Moretti, Pavoni (8’ st Di Giacomo), Gnazale (28’ st Cesarini), Baldini (28’ st Tegbaru), Duro, Becciolotti (28’ st Palazzari). A disp.: Galli, Cialini, Giarrizzo, Franceschini, Panichella. All: Tafani

ARBITRO: Deborah Scelfo di Foligno (Piombini-Innocenzi)

RETI: 14’ pt Barizza (G), 19’ pt Barberini (P), 43’ pt Liberti (P), 45’ pt e 2’ st Cardoni (P), 5’ st Pavoni (G), 42’ st Cerbone (P), 46’ st Rinalducci (P)

PERUGIA – Vittoria per 6-2 per l’Under 17 di mister Nasini che compie una grande prestazione contro il Gubbio.

Ma è proprio il Gubbio ad andare in vantaggio al 13’ con Barizza sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il vantaggio dura poco perché Barberini pareggia con un gran tiro a giro sul secondo palo. Al 43’ a realizzare la rete del vantaggio è Liberti con un calcio di punizione. Prima dello scadere del tempo Cardoni su assist di Liberti porta il Perugia sul 3-1.

Nella ripresa ancora la coppia Liberti-Cardoni confeziona la rete del 4-1. Il Gubbio rimane in dieci per il rosso a Moretti. Subito dopo gli ospiti accorciano le distanze con Pavoni ma sul 4-2 e un uomo in meno non riescono a completare la rimonta e il Perugia chiude la partita sul 6-2 con i gol dei subentrati Cerbone e Rinalducci.

In classifica, biancorossi che salgono a quota 37 a pari punti con l’Arezzo e inseguono il Pescara (40 punti) che occupa l’ultima posizione utile per i playoff.

PROSSIMO TURNO: Pescara-Perugia, domenica 7 aprile

UNDER 16: sosta campionato

PROSSIMO TURNO: Taranto-Perugia, domenica 7 aprile

Perugia, domenica 24 marzo 2024 – ore 11 – c.s. “Paolo Rossi” – 25^ Campionato Nazionale UNDER 15 Serie C

PERUGIA-GUBBIO 3-0

PERUGIA: Barbanera, Rosati (32’ st Sabatino), Auricchio, Castellucci (20’ st Seppoloni), Santillo, Olimpieri, Ulivieri (32’ st Pelli), Bosi, Castroreale (20’ st Massi), Kroni (32’ st Pascucci), Fahmi (10’ st Meyou). A disp.: Cataldo, Burnelli. All.: Raschi

GUBBIO: Squarta, Latini (30’ st Passeri), Moroni, Poeta, Gabellone, Franquillo (15’ st Colucci), Piomboni, Chirizzi (15’ st Luchini), Bicchieri (34’ pt Useini), Useini (30’ st Castellani), Farache. A disp.: Ricci, Misciglia, Bartoccioni, Benedetti. All: Della Vedova

ARBITRO: Lorenzo Cornicchia di Perugia (Ricci, Brizioli)

RETI: 35’ pt Castroreale, 30’ st Meyou, 35’ st Pascucci

PERUGIA – Vittoria in casa per l’Under 15 di mister Raschi che vince 3-0 contro il Gubbio mantenendosi ad un punto dal Pescara, in lotta per le prime posizioni.

Dopo 3 minuti Perugia pericoloso con Bosi il cui colpo di testa si stampa sulla traversa. Replica del Gubbio con Moroni che si trova dinanzi al portiere ma non riesce trovare il gol. Al 35’ sugli viluppi di un calcio d’angolo è Castroreale a portare in vantaggio il Perugia.

Nella ripresa Perugia sempre in comando del gioco e trova la rete con il subentrato Meyou che sigla il 14esimo gol stagionale. Allo scadere c’è gloria anche per Pascucci, classe 2010, che sigla il 3-0 e la sua prima rete stagionale.

In classifica, biancorossi che salgono a quota 51 dietro al Pescara, secondo, con 52 punti, e all’Arezzo, primo con 57.

PROSSIMO TURNO: Pescara-Perugia, domenica 7 aprile