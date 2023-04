SETTORE GIOVANILE, RESOCONTO GARE 16 APRILE | UNDER 17 CEDE IN Casa al lecce, under 16 e under 15 chiudono il campionato con una sconfitta

Perugia, domenica 16 aprile 2023 – ore 10:30 – Centro sportivo “Paolo Rossi” – 25^ giornata Campionato UNDER 17 Serie A e B Girone C

PERUGIA-LECCE 1-2

PERUGIA: Belia, Astemio (12’ st Fucci), Falasca (18’ st Ambrogi), Sadetinov (12’ st Costanzi), Cottini (18’ st Nikolopoulos), Barberini (45’ st Nuti), Torri (45’ st Nsyme Nzali), Bussotti, Lickunas, Ciattaglia, Caprari (18’ st Petterini). A disp.: Migliorati, Cesaretti. All.: Giacomo Del Bene

LECCE: Verdosci (45’ st Pezzella), De Luca, Montagna, Palma, Pacia (31’ pt Pinto (1’ st Bitonto)), Russo, Pulpito (22’ st Spataro), Giacomazzi (22’ st Metaj), Iasevoli (22’ st Colaci), Pantaleo (22’ st Diop), Patarnello. All.: Vincenzo Mazzeo.

ARBITRO: Leonardo Cipolloni di Folino (Caramia – Zarate Herrera)

RETI: 25’ pt (rig.) Lickunas (P), 41’ pt Iasevoli, 22’ st Pulpito

NOTE: ammonito Palma

PERUGIA – Esce sconfitto dal “Paolo Rossi” il Perugia Under 17 di mister Del Bene che nell’ultima gara casalinga della stagione si fa ribaltare dal Lecce dopo essere passato in vantaggio.

Al 25’ della prima frazione i biancorossi trovano la rete dell’1-0 con il lituano Lickunas che dal dischetto realizza il suo quinto gol stagionale. A pochi minuti dall’intervallo il Lecce trova il pari in modo rocambolesco: il portiere biancorosso Belia subisce una vistosa spallata in area di rigore e nel rialzarsi in posizione prende il pallone per calciare la punizione, punizione che però non viene assegnata dal direttore di gara, per Iasevoli è gioco facile allora anticipare l’estremo difensore del Perugia e andare in rete con il più facile dei gol.

Nel secondo tempo poi il Lecce mette la freccia con Pulpito che è bravo a raccogliere l’invito di Montagna e ad accentrarsi per scaricare il destro sul palo lontano e regalare il gol vittoria ai suoi. Il Perugia prova in più occasioni a trovare il pareggio ma Verdosci si oppone a Costanzi. A Perugia i tre punti in palio vanno agli ospiti.

Nell’ultimo turno di campionato, in programma il prossimo week-end, il Perugia sarà ospite della Roma capolista.

Empoli, domenica 16 aprile 2023 – ore 16 – Centro sportivo Monteboro – 18^ giornata Campionato UNDER 16 Serie A e B Girone C

EMPOLI-PERUGIA 3-2 (nella foto di copertina)

EMPOLI: Versari, Berizzi, Egan (33’ st Lemmetti), Baralla (13’ st Fanucchi), Bembnista, Rugani (1’ st Tavernini), Mazzi, Olivieri, Rossetti (13’ st Menconi), Orlandi (33’ st Voroneanu), Lauricella (26’ st Menchetti). A disp.: Viti, Cecere. All.: Alessandro Birindelli.

PERUGIA: Romagnoli, Hajri (20’ st Rinalducci), Duro (34’ st Naticchi), Romani (1’ st Prete), Salustri (34’ st Micheli), Mori (20’ st Massari), Mannarini, Pirani (34’ st Cardoni), Monaco, Liberti (20’ st Bevilacqua), Giordani. A disp.: Verdini, Montagna. All.: Simone Papini

ARBITRO: Gabriel Kercaj di Pistoia (Finazzola – Serpentoni)

RETI: 25’ pt Rossetti (rig.), 29’ pt e 38’ st Monaco (P), 2’ st Lauricella, 34’ st Voroneanu

EMPOLI – Chiude il campionato con una sconfitta il Perugia Under 16 ma allo stesso tempo con una grande certezza: il suo bomber, Salvatore Monaco, che con la doppietta realizzata tocca quota 14 reti in campionato laureandosi vicecapocannoniere del girone C e tra i più prolifici considerati tutti e quattro i gironi di Under 16 serie A e B.

La prima occasione del match è per gli ospiti con Mannarini che recupera palla a Bembnista e si libera per il tiro ma senza centrare il bersaglio grande. Al 24’ la combinazione Orlandi-Olivieri vale un calcio di rigore per i padroni di casa che Rossetti trasforma per il gol del vantaggio. Alla mezz’ora Monaco riceve da Romani e punta la porta dell’Empoli andando in rete con il piede debole dopo un dribbling sul marcatore avversario. Al 36’ il Perugia trova lo spunto per ribaltare il risultato ma la rete di Hajri viene annullata per fuorigioco. Si va dunque a riposo sull’1-1.

Nella ripresa l’Empoli mette subito la freccia con il bel gol di Lauricella dopo neanche due minuti di gioco. Il Perugia prova a rifarsi sotto, ma a cinque minuti dal termine Voroneanu, appena entrato, allunga sul 3-1 per l’Empoli. Passano pochi giri di lancette che Monaco è ancora bravo ad andare in gol su invito di Prete.

Non basta al Perugia la doppietta di Monaco, ad aggiudicarsi i tre punti è l’Empoli che chiude così il campionato con una vittoria interna.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Empoli, domenica 16 aprile 2023 – ore 14 – Centro sportivo Monteboro – 18^ giornata Campionato UNDER 15 Serie A e B Girone C

EMPOLI-PERUGIA 4-1

EMPOLI: Taglioni, Tavanti (29’ st Ginestretti), Mennini, Bagordo (22’ st Smjlaj), Antonini, Barbieri (1’ st Santoro), Magherini (12’ st Guglielmino), Verdone (22’ st Gori), Campaniello, Blini (12’ st Landi), Checcacci (12’ st Busiello). A disp.: Vannini. All.: Andrea Filippeschi.

PERUGIA: Attinelli, Cingolani (38’ st D’Ovidio), Bevanati (38’ st Condac), Angelino (22’ st Brunori), Cesarini, Peruzzi, Brizi (38’ st Pepe), Dottori, Agnissan (18’ st Bellali), Perugini, Ciani (22’ st Bartolini). A disp.: Vinti, Masini, Merico. All.: Pierpaolo Anelli

ARBITRO: Dario Del Seppia di Pisa (Freschi – De Fazio)

RETI: 8’ pt Agnissan (P), 20’ pt e 43’ st Campaniello, 30’ pt Checcacci, 31’ st Landi

EMPOLI – Chiude il campionato con una sconfitta l’Under 15 di mister Anelli che dopo essere passata in vantaggio contro la capolista Empoli subisce il poker dei padroni di casa.

Dopo neanche dieci minuti è il Perugia a sbloccare il match con Agnissan che riceve il filtrante di Ciani e con il destro anticipa il portiere avversario. A metà tempo è parità con Campaniello che di sinistro incrocia e fa 1-1. Al 30’ Checcacci invitato sul filo del fuorigioco supera Attinelli e sigla il sorpasso. Va vicino al tris l’Empoli con Blini e va vicino al pari il Perugia con Dottori che su punizione chiama Taglioni all’intervento in respinta sulla traversa. Alla mezz’ora della ripresa la chiude Landi, poi Campaniello allo scadere arrotonda il risultato.