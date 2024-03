SETTORE GIOVANILE | RESOCONTO GARE 16-17 MARZO

Latina, sabato 16 marzo 2024 – ore 15 – Comunale “Domenico Bortolani” – 24^ giornata Campionato UNDER 17 Serie C Girone C

LATINA-PERUGIA 2-1

LATINA: Civello, Dettorre, Covone (18’ st Pesano), Saurini (35’ st Stangoni), Lupi, Cianfrocca, Vigliottti (23’ st Freguglia), Tisba (23’ st Maduka), Di Giovannantonio, Tonni, Ferrara (35’ st Cascone). A disp.: Cherubini, Campagna, Felicelli, Esposito. All: Simone Ciciotti

PERUGIA: Belia, Hajri, Cresci, Romani, Salustri, Mori (32’ st El Ouardi), Mannarini, Liberti (18’ st Rinalducci), Cardoni, Cerbone (32’ st Bevilacqua), Merli (13’ st Massari). A disp.: Galletti. All.: Alessandro Nasini

ARBITRO: Rago Roberto di Moliterno (Collanicchia, Cianfoni)

RETI: 1’ st Mannarini (P), 4’ st e 45’ st Di Giovannantonio (L)

LATINA – Il Latina Under 17 batte 2-1 i ragazzi di mister Nasini. Prima frazione senza reti con molte occassioni per i padroni di casa senza però impensierire realmente il portiere biancorosso. Il Perugia invece si trova due volte davanti al portiere avversario con Cardoni e Merli ma non riesce a sbloccare la partita.

Nella ripresa partono forte i biancorossi che dopo 40 secondi passano in vantaggio grazie al tap in di Mannarini. Il vantaggio però dura appena due minuti perché Di Giovannantonio sfrutta una palla ribattuta su Belia e sigla il pareggio. Allo scadere del tempo ancora Di Giannantonio trova la rete da tre punti con una punizione dal limite dell’area di rigore.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Gubbio, domenica 24 marzo

Perugia, domenica 17 marzo 2024 – ore 14:30 – c.s. “P. Rossi” – 17^ Campionato Nazionale UNDER 16 Serie C

PERUGIA-JUVE STABIA 2-0

PERUGIA: Vinti, Cesarini, Bartolini (36’ st Bevanati), Perugini, Brunori (36’ st D’Ovidio), Cantalino, Merico (1’ st Fiorentini), Dottori, Ciani (7’ st Agnissan), Vanni (36’ st Mechelli), Bellali (30’ st Tomassini). A disp. Galletti, Condac, Pepe. All.: Pierpaolo Anelli

JUVE STABIA: Ardolino, De Simone, Torino (7’ st Russo), Petrlic, Amelio, Cepollaro, Calabrese (17’ st Minucci), Primicerio, Iasevoli (29’ st Calizio), Ponte (17’ st Paolini), Di Domenico (7’ st Sedile). A disp.: De Gennaro, Malafronte, Chiaccio, Scognamiglio. All: Eugenio Romano

ARBITRO: Deborah Scelfo di Foligno (Brizioli, Fiordi)

RETI: 3’ pt Merico, 23’ st Agnissan

PERUGIA – Terza vittoria consecutiva (la quarta nelle ultime cinque partite) per i ragazzi guidati da mister Anelli che superano la Juve Stabia 2-0.

Nel primo tempo parte forte il Perugia che trova la rete dopo appena tre minuti con Merico che segna un gran gol al volo. Al 17’ ancora Perugia che sfiora il raddoppio con Dottori con un tiro al volo all’altezza del dischetto ma non centra la porta.

Nella ripresa calcio di rigore procurato da Agnissan ma dal dischetto Dottori sbaglia. Pochi minuti dopo Agnissan si ritrova solo davanti al portiere siglando il raddoppio che chiude definitivamente la partita.

In classifica, Perugia che sale a quota 35 rimanendo in scia alla Turris, terza a quota 39 punti.

PROSSIMO TURNO: Taranto-Perugia, domenica 7 aprile

Latina, sabato 16 marzo 2024 – ore 13 – stadio “Bartolani” – 24^ Campionato Nazionale UNDER 15 Serie C

LATINA-PERUGIA 1-2

LATINA: Multisanti, Tartaglia (21’ st Di Stefano), Andracchio (21’ st Baltag), De Riggi (15’ st Tommasetti), Campoli, Rossi, Paniccia, Degli Stefani (8’ st Coccoluto), Caramanica (21’ st Catanzani), Atzeni, Chianese (8’ st Ferrara). A disp.: Petrella, Caracci, Pantalone. All. Schiano

PERUGIA: Cataldo, Pelli, Auricchio, Rosati, Castroreale (29’ st Lalleroni), Olimpieri (40’ st Seppoloni), Meyou (17’ st Bendini), Bosi, Sabatino (17’ st Ulivieri), Kroni (29’ st Burnelli), Castellucci (40’ st Massi). A disp.: Barbanera, Fahmi, Santillo. All.: Raschi

ARBITRO: Federica Pappacena di Roma 2 (Folcarelli, La Posta)

RETI: 2’ pt Olimpieri (P), 26’ pt Meyou (P), 19’ st Ferrara (L)

LATINA – L’Under 15 di mister Raschi vince a Latina conquistando la quinta vittoria nelle ultime sei giornate rimanendo così aggrappata al duo di testa composto da Pescara, secondo, e Arezzo, primo.

Pronti via e Olimpieri la sblocca subito al termine di un’azione sviluppatasi sul lato destro. Al 26’ raddoppio di Meyou (al 13 esimo centro stagionale) che riesce a sfruttare la respinta del portiere avversario. Al 35’ punizione insidiosa di Castellucci che il portiere devia sulla traversa.

Nella ripresa ancora Perugia in attacco con Bosi che impatta la palla di testa da calcio d’angolo ma colpisce la traversa e Castroreale sulla ribattuta non riesce a finalizzare. Al 19’ accorcia le distanze il Latina con Ferrara che approfitta di un contropiede. Al fischio finale è festa biancorossa.

In classifica, Perugia che sale a quota 48 punti (con una gara in più), distante solo un punto dal Pescara (secondo) e sei punti dall’Arezzo capolista del girone (entrambe con una gara in meno).

PROSSIMO TURNO: Perugia-Gubbio, domenica 24 marzo