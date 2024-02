SETTORE GIOVANILE | RESOCONTO GARE 10-11 FEBBRAIO

Perugia, domenica 11 febbraio 2024 – ore 15 Centro Sportivo “Paolo Rossi” – 18^ giornata Campionato Nazionale UNDER 17

PERUGIA-VIS PESARO 3-2

PERUGIA: Romagnoli, Cresci, Massari, (20’ st Hajri), Napolano, Salustri, El Ouardi (37’ st Merli), Rinalducci (37’ st Perugini), Liberti (20’ st Dottori), Cardoni (37’ st Mori), Giordani (10’ st Bevilacqua), Calzoni (10’ st Cerbone). A disp.: Belia. All.: Nasini

VIS PESARO: Gramolini, Branchesi (40’ st Rotela), Fraternale, Raviele, Martinelli (8’ st Iri), Mariani, Bonazzoli, Dessi, Matelicani, Podrenti, Sylla (1’ st Cavallo). A disp. Gagliardi, Damiani, Macera, Massi, Magi. All.: Varriale

ARBITRO: Diego Bartocci di Gubbio (Cannoni – De Santis)

RETI: 16’ pt Sylla (V), 47’ pt Salustri (P), 16’ st Cardoni (P), 26’ st Cerbone (P), 39’ st Iri (V)

PERUGIA – Vittoria per 3-2 per l’Under 17 di mister Nasini al termine di una partita combattuta fino all’ultimo secondo. La gara la sbloccano gli ospiti al 16’ con Sylla che anticipa tutti su un cross laterale. Nel corso del primo tempo la Vis Pesaro ha diverse occasioni per raddoppiare ma proprio allo scadere Salustri con un gran colpo di testa, su un cross di Liberti, trova il pareggio.

Nella ripresa la prima occasione è per gli ospiti, contropiede di Mariani e palla sul palo. Poco dopo è Cardoni a portare in vantaggio il Perugia sfruttando un cross basso di Bevilacqua. Al 21’ Vis Pesaro in dieci per l’espulsione di Matelicani. Il Perugia ne approfitta e al 26’ Cerboni sigla il 3-1. Tuttavia subito dopo anche Bevilacqua riceve un cartellino rosso diretto complicando le cose per i padroni di casa che infatti subiscono la rete di Iri che accorcia le distanze. Alla fine però ad esultare sono i ragazzi di Nasini.

PROSSIMO TURNO: Ancona-Perugia, domenica 18 febbraio

– – – – – – – – – – – – – –

UNDER 16: riposo

PROSSIMO TURNO: Perugia-Ancona, domenica 18 febbraio

– – – – – – – – – – – –

Perugia, domenica 11 febbraio 2024 – ore 13 – centro sportivo “Paolo Rossi” – 18^ Campionato Nazionale UNDER 15 Serie C

PERUGIA-VIS PESARO 3-0 (nella foto di copertina)

PERUGIA: Cataldo, Pelli, Auricchio (10’ st Bendini), Seppoloni (4’ st Castroreale), Santillo (26’ st Pascucci), Olimpieri, Meyou (30’ st Burnelli), Bosi, Sabatino (4’ st Citernesi), Ulivieri (4’ st Kroni), Lalleroni (26’ st Fahmi). All.: Raschi

VIS PESARO: Mattioli, Borselli, Gorgolini, Bellucci (9’ st Marzi Maile), Bruno (25’ st Carnaroli), De Angelis, Giuliani (9’ st Cela), Bisigotti (9’ st Renzi), Borgogelli, Cerbini, Tosi. A dip. Vichi, Bostrenghi, Ficcadenti. All. Belardinelli

ARBITRO: Filippo Bocci di Foligno (Fiordi – Di Maria)

RETI: 10’ st Olimpieri (P), 29’ st Meyou (P), 38’ st Bendini (P)

PERUGIA – Vittoria in casa per l’Under 15 di mister Raschi che vince 3-0 contro la Vis Pesaro.

Primo tempo equilibrato, con entrambe le squadre che non lasciano spazi. Nessuna azione degna di nota e si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa il Perugia parte forte e dopo dieci minuti segna su rigore con Olimpieri. Alla mezz’ora arriva il raddoppio ad opera di Alexandre Meyou, alla ottava rete in campionato. Quasi allo scadere chiude la partita il subentrato Bendini che firma il 3-0. Grande prestazione da parte dell’Under 15 che porta tre punti a casa, sale a quota 36 in classifica, e rimane in scia del Monterosi (terzo) e dell’Arezzo (secondo).

PROSSIMO TURNO: Ancona-Perugia, domenica 18 febbraio