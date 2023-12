SETTORE GIOVANILE, PRIMAVERA 2 | PERUGIA-NAPOLI 4-2

Perugia, sabato 16 dicembre ore 14:30 – Centro sportivo “Paolo Rossi” – 12^ giornata Campionato PRIMAVERA 2

PERUGIA: Yimga, Viti, Falasca (11’ st Ronchi), Agosti, Patrignani, Ebnoutalib, Lickunas (24’ st Prisco), Rondolini, Lomangino (24’ st Giorgetti), Polizzi (35’ st Ciattaglia), Barberini. A disp.: Romagnoli, Panaro, Bussotti, Carbonini, Bernacci, Ambrogi, Cifuentes, Cottini. All.: Alessandro Formisano

NAPOLI: Turi, Puzone (21’ st Mazzone), Di Lauro, Gioielli (21’ st Borriello), Esposito, D’Avino, Peluso, D’Angelo, Vigliotti (21’ st Lorusso), Vilardi, Rossi (32’ st Russo). A disp.: Pellino, De Luca, Legnante, De Chiara, Ballabile. All.: Andrea Tedesco

ARBITRO: Francesco D’Eusanio di Faenza (Tagliaferri-Carella)

RETI: 2’ pt Lickunas, 8’ pt Patrignani, 39’ pt D’Angelo, 2’ st Vigliotti, 21’ st Polizzi, 29’ st Ronchi

NOTE: ammoniti Falasca, Viti e Rondolini nel Perugia; Gioielli e Peluso nel Napoli. Recupero 1’ pt, 3’ st

PERUGIA – Prestigiosa vittoria della Primavera biancorossa che rifila quattro reti al Napoli e consolida la propria candidatura tra le big del campionato. Perugia che scende in campo negli undici titolari con ben tre classe 2007 (il portiere Yimga, Rondolini e Barberini ndr).

Partenza sprint del Grifo: a sbloccare il match dopo neanche 120 secondi la rete di Lickunas per i padroni di casa. All’8’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Patrignani gira in rete e il Perugia raddoppia. A pochi minuti dall’intervallo accorcia il Napoli con D’Angelo e al rientro dagli spogliatoi in neanche due giri di lancette il risultato torna addirittura in parità con il 2-2 segnato da Vigliotti.

Quando sembra che il Perugia abbia bruciato il vantaggio iniziale ci pensa però il solito Polizzi a riportare avanti i suoi con la quinta rete in cinque partite di campionato, sesta in sei gare se si conta anche la coppa di categoria. Alla mezz’ora chiude i conti Ronchi, appena entrato, con il gioiello su punizione.

Vittoria convincente e importante per i ragazzi di mister Formisano che allungano sulle dirette inseguitrici e guardano ai primissimi posti del campionato Primavera 2.

Prossimo impegno in programma sabato 23 dicembre in casa della Virtus Entella prima della pausa per le festività natalizie.