SETTORE GIOVANILE | L’UNDER 17 CHIUDE L’ANNO CON UNA VITTORIA, L’UNDER 13 VINCE IL DERBY

Perugia, domenica 18 dicembre 2022 – ore 14 – Centro sportivo “Paolo Rossi” – CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE A E B

PERUGIA: Migliorati, Fucci (1′ st Massei), Falasca (31′ st Picci), Ambrogi, Astemio (1′ st Giommetti), Fontanelli, Petterini (16′ st Costanzi), Bussotti, Torri (31′ st Cesaretti), Ciattaglia (35′ st Tofani), Lickunas (16′ st Caprari). A disp.: Belia, Barberini. All.: Giacomo Del Bene

ASCOLI: Gentile, Chiavaroli (31′ pt Isaku), Rossetti (31′ pt Leoni), Fabrizi, Piermarini, Carosi, Loretucci, Bando (10′ st Gorica), Ioele (25′ st Quinzi), Pacelli (25′ st Neziri), Lo Scalzo (10′ st Adragna). A disp.: Mancini, Giannini, Sechi. All.: Manrico Berti

ARBITRO: Sig. Federico Batini di Foligno (Crostella – Herrera Zarate)

RETI: 11′ pt Fontanelli, 19′ pt Astemio, 27′ pt Lickunas (rig.), 30′ pt Torri, 31′ pt Falasca, 6′ st Ioele, 13′ st Fabrizi, 21′ st Caprari, 30′ st Massei

NOTE: ammoniti Astemio, Ciattaglia, Fabrizi, Piermarini, Carosi, Caprari e Ambrogi.

PERUGIA – Netta vittoria per il Perugia Under 17 di mister Giacomo Del Bene che batte 7-2 l’Ascoli nella prima giornata di ritorno, dopo un primo tempo a senso unico che termina 5-0 in favore dei padroni di casa.

La sblocca Fontanelli in mischia sugli sviluppi di calcio d’angolo dopo appena dieci minuti. A segno anche Astemio prima del coast to coast di Lickunas, che si invola verso la porta ospite ma viene steso all’interno dell’area di rigore. Rigore e prima rete italiana per l’esterno lituano che è solo il preludio del provvisorio 5-0 maturato dopo appena 30 minuti di gara: a segno anche Torri e Falasca con un mancino preciso all’angolino.

Nella ripresa prova a tirare fuori l’orgoglio l’Ascoli che accorcia con Ioele e Fabrizi, ma il Perugia inserisce nella girandola di cambi Nicholas Caprari, che timbra subito il cartellino con la decima realizzazione personale in campionato. Al 30′ del secondo tempo un altro subentrato, Massei, chiude definitivamente l’incontro siglando la terza rete consecutiva in altrettante gare. Una prestazione più che convincente per l’Under 17 del Grifo che chiude il 2022 in bellezza e apre nel migliore dei modi il girone di ritorno.

Prossimo impegno in programma domenica 15 gennaio 2023 nella trasferta di Cosenza.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

UNDER 13 PRO – IL DERBY è BIANCOROSSO! VITTORIA 4-0 PER I RAGAZZI DI CAMPESE E RASCHI

Vittoria netta per 4-0 per i biancorossi dell’Under 13 allenati da Marco Campese e Giacomo Raschi che al centro sportivo “P.Rossi” battono la Ternana aggiudicandosi così il derby.

La partita, che si disputa 9 contro 9 su tre tempi da venti minuti ciascuno, attribuisce un punteggio sia nei mini giochi prima della partita vera e propria, sia nei tre tempi che si disputano successivamente. In entrambe le circostanze comunque risultato mai in discussione con i Grifoncelli che hanno vinto sia i mini giochi sia tutti i tempi disputati (4-0, 2-1, 1-0). A segno Turchi (doppietta), Meyou (doppietta), Chierico, Corrias e Corinaldesi.

Complimenti ragazzi!