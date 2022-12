SETTORE GIOVANILE | IL RESOCONTO DEL WEEKEND

LECCE-PERUGIA 2-3 (nella foto)

Lecce, domenica 4 dicembre 2022 – ore 11 – Kick-Off sport center – Cavallino (LE) – 12^ giornata Campionato UNDER 17 Serie A e B



LECCE: De Lucci, Pinto, Montagna (41’ st Bitonto), Palma, Pacia, Russo, Pulpito (16’ st Paternello), Giacomazzi (16’ st Spataro), Perricci (41’ st Colaci), Diop, Metaj (16’ st Simone). A disp.: Verdosci, Malagnino, Pantaleo. All.: Vincenzo Mazzeo

PERUGIA: Bolzon, Astemio, Falasca, Fontanelli, Marocchi (1’ st Lickunas), Costanzi, Barberini (10’ st Massei), Ciattaglia (38’ st Fucci), Torri (28’ st Petterini), Giommetti (10’ st Ambrogi), Caprari. A disp.: Migliorati, Picci. All.: Giacomo Del Bene

ARBITRO: Sig.ra Cristiana Laraspata di Bari (Spagnolo – Spedicato)

RETI: 15’, 45’ pt Pulpito, 22’ pt Caprari (P), 29’ pt Torri (P), 45’ st Massei (P)

NOTE: ammoniti Costanzi, Montagna e Giommetti



LECCE – Trova tre punti preziosissimi nel finale di gara il Perugia di mister Del Bene che torna al successo dopo un periodo di flessione. Vittoria che mancava addirittura dal derby con la Ternana del 25 settembre e che Massei ha regalato ai suoi praticamente a tempo scaduto.

Nel primo tempo era stato proprio però il Lecce a passare in vantaggio con Pulpito, subito pareggiato dal capocannoniere del girone Nicholas Caprari, alla nona rete stagionale, che di testa beffa De Lucci. Alla mezz’ora il Perugia la ribalta con Torri ma allo scadere del primo parziale la doppietta personale di Pulpito manda le due squadre in pausa sul pari. Nella ripresa ci provano entrambe, Lickunas, subentrato, va vicino alla rete ma quando il match sembra terminare in parità lo spunto di Massei vale 3 punti d’oro.

Prossimo impegno per il Perugia domenica 11 dicembre tra le mura amiche contro la Roma capolista.

– – – – – – – – – – – – – – –

PERUGIA-EMPOLI 1-1

Perugia, domenica 4 dicembre 2022 – ore 14:45 – centro sportivo “P. Rossi” – 9^ giornata Campionato UNDER 16 Serie A e B



PERUGIA: Romagnoli, Hajri (11’ st Montagna), Cresci (34’ st Prete), Romani (34’ st Liberti), Barboni, Mori, Mannarini (5’ st Duro), Pirani, Monaco, Calzoni (11’ st Cardoni), Giordani (34’ st Testerini). A disp.: Belia, Naticchi, Rinalducci. All.: Simone Papini

EMPOLI: Versari, Bertellotti, Riga, Huqi, Antonini, Rugani, Mazzi, Menconi (27’ st Rossetti), Menchetti, Orlandi (34’ st Voroneanu), Olivieri (17’ st Egan). A disp.: Vannini, Lemmetti, Toci, Fanucchi, Citrano. All.: Alessandro Birindelli (squalificato, non in panchina).

ARBITRO: Sig. Giordano Provenzani di Terni (Polidori – Vagnetti)

RETI: 13’ pt Olivieri (E), 40’ st Prete (P)

NOTE: ammoniti Barboni, Bertellotti, Romani, Menconi, Riga e Huqi. Espulso direttamente al 39’ st Rossetti (E) per un colpo a un avversario; espulso al 41’ st Prete (P) per doppia ammonizione durante l’esultanza.



PERUGIA – Ha un grande cuore il Perugia di mister Papini che per la seconda volta in una settimana agguanta il pari nell’ultimo minuto di gioco, dopo una gara lottata su un terreno difficile a causa della pioggia che non ha mai smesso di scendere con forza sul centro sportivo. Quattro risultati utili consecutivi dopo un inizio difficile e il grande rammarico sul pallone capitato tra i piedi di Monaco all’ultima azione che sarebbe valso il 2-1 contro una corazzata quale l’Empoli ma è probabilmente una pozzanghera a salvare i toscani.

Parte bene l’Empoli che trova il gol sugli sviluppi di una punizione dalla destra con Olivieri colpevolmente lasciato solo che di testa porta avanti i suoi. Reazione importante del Perugia che già nel primo tempo va vicino al pari con Monaco, prima e con Giordani, poi. Nella ripresa si butta avanti con coraggio l’undici di casa che trova il meritato pareggio in mischia negli ultimi istanti di tempo regolamentare con Prete. Nel recupero Monaco salta il portiere, ma non riesce da distanza ravvicinata (e porta sguarnita) a concludere a rete.

Ottima prestazione dell’Under 16 biancorossa che tornerà in campo domenica 22 gennaio 2023 ancora in casa, contro il Sassuolo.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

PERUGIA-EMPOLI 1-5

Perugia, domenica 4 dicembre 2022 – ore 12:30 – centro sportivo “P. Rossi” – 9^ giornata Campionato UNDER 15 Serie A e B

PERUGIA: Attinelli, Franceschini (17’ st Biondini), Bartolini (36’ st Tomassini), Brizi, Cesarini, Angelino (23’ st Brunori), Merico (17’ st D’Ovidio), Peruzzi (36’ st Bevanati), Condac (1’ st Agnissan), Perugini, Pepe (1’ st Ciani). A disp.: Vinti, Missaglia. All.: Pierpaolo Anelli

EMPOLI: Lastoria, Tavanti (9’ st Smajlaj), Santoro, Bagordo (32’ st Sorbino), Menninu, Barbieri (32’ st Liberali), Guglielmino (9’ st Verdone), Baralla (21’ st Megherini), Campaniello, Blini (32’ st Mainardi), Landi (21’ st Checcacci). A disp.: Taglioni. All.: Andrea Filippeschi

ARBITRO: Sig.ra Rossella Benni di Città di Castello (Marzolini – Cappelloni)

RETI: 18’ pt Perugini (P), 26’ pt e 6’ st Campaniello, 32’ pt Bagordo (rig.), 9’ st Blini, 43’ st Checcacci

NOTE: ammonito Baralla. Al 20’ st Lastoria para rigore a Perugini (P)

PERUGIA – Dura un solo tempo l’equilibrio tra Perugia ed Empoli Under 16 con i biancorossi di mister Anelli che trovano addirittura il vantaggio contro l’Empoli capolista ma nella ripresa gli azzurri di Toscana dilagano come d’altronde nella quasi totalità dei match disputati e vinti in questa stagione.

Dopo poco più di un quarto d’ora di gioco vantaggio Perugia con il delizioso tocco sotto di Perugini bravo a scavalcare Lastoria in uscita. Dopo circa dieci minuti la sponda di un attaccante empolese trovava il destro volante di Campaniello per la rete del pari. Primo tempo poi concluso sull’1-2 grazie al rigore trasformato da Bagordo.

Nella ripresa cala il Perugia che nei primi 40 minuti di gioco aveva combattuto con le unghie e con i denti su ogni pallone: l’uno due Campaniello-Blini incanala la gara verso gli ospiti. Sbaglia anche un calcio di rigore Perugini che si lascia ipnotizzare da Lastoria. A tempo scaduto arrotonda Checcacci per l’1-5 finale.

Prossima gara in programma domenica 22 gennaio 2023 al centro sportivo “Paolo Rossi” di Perugia contro il Sassuolo.

UNDER 14 PRO ROMA-PERUGIA 2-1

Sfiora l’impresa l’Under 14 di mister Michele Gatti che nell’ottava giornata di campionato si presenta a Trigoria con diversi ragazzi sotto-età e dopo un primo tempo terminato in parità (0-0) passa in vantaggio nella ripresa con la rete del solito Isidori. Perugia che già qualche minuto prima aveva avuto una ghiottissima occasione per passare con il rigore procurato proprio da Isidori e parato dal portiere giallorosso a Rocchetti, episodio sul quale oltretutto la Roma era rimasta in dieci uomini.

Sul vantaggio di punteggio e di giocatori in campo, però, il Perugia prende due ripartenze nell’ultimo quarto di gara che valgono il 2-1 finale e che costano a Gatti e ai suoi ragazzi un grande rammarico al termine di una partita ben giocata.

Prossimo impegno per i grifoncelli sabato 17 dicembre in casa contro l’Ancona.