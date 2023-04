SETTORE GIOVANILE FEMMINILE | IL PROGRAMMA GARE 15-16-17 APRILE

Perugia, 13 aprile 2023 – Un fine settimana ricco di impegni per le ragazze del settore giovanile biancorosso.

Sabato 15 aprile l’Under 17 di Salvatore Cannito affronterà fuori casa l’Eretum Monterotondo nella terza giornata della Coppa Lazio, in un raggruppamento che comprende anche Women Gualdo Calcio.

Nella stessa giornata anche l’Under 15 sarà impegnata nella terza giornata della Coppa Lazio, dopo la vittoria nella precedente giornata contro le pari età del Viterbo, dove affronterà la Ducato Spoleto presso il centro sportivo Flamino.

Per la Danone Cup, la manifestazione riservata alla categoria Under 12 femminile dedicata alle società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO, delle Società di Serie A e di Serie B Divisione Calcio Femminile che hanno attivato il progetto relativo allo sviluppo dell’attività femminile, le ragazze di Niccolò Boncioli e Lara Chiavoni saranno impegnate in un triangolare contro Ternana e Women Gualdo Calcio presso l’impianto sportivo di Sabotino (Terni).

Under 12 che poi riprenderà il proprio campionato martedì 18 aprile in casa della Don Bosco, fischio d’inizio ore 16:30.

Posticipo di campionato anche per l’Under 10 femminile che lunedì 17 aprile alle ore 18 affronterà in casa il Madonna Alta-Ferro di Cavallo.

Un weekend ricco di gare anche per la Scuola Calcio che sarà impegnata su vari campi dell’Umbria con le categorie che comprendono i 2009 fino ai 2017. Todi, Nestor, Santa Sabina e Mantignana-Montemalbe le avversarie dei piccoli biancorossi.