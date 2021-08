SERIE C| PERUGIA INSERITO NEL GIRONE A

Perugia, 9 agosto 2021 – Campionato Serie C 2021/2022 – Composizione gironi: Biancorosse nel Girone A

Il Dipartimento Calcio Femminile della LND ha reso noto l’organico delle società che parteciperanno al Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2021/2022, venutosi a determinare nella misura di 48 unità. La nuova Serie C femminile passa dunque al nuovo format con tre gironi da sedici squadre ciascuno. Le ragazze della presidente Valentina Roscini sono state inserite nel girone A dove ci sarà anche la Ternana. Nei prossimi giorni verrà ufficializzato la composizione dello staff tecnico.

In attesa dei calendari del campionato 2021/2022, al via il prossimo 10 ottobre, ecco la composizione dei raggruppamenti in cui sono state divise le quarantotto società partecipanti:

Girone A: Arezzo, Azalee Solbiatese, Città di Pontedera, Caprera, Fiamma Monza, Genoa, Independiente Ivrea, Lucchese, Orobica Calcio Bergamo, Pavia Academy, Perugia, Pinerolo, Pistoiese, Spezia, Real Meda, Ternana;

Girone B: Atletico Oristano, Bologna, Brixen Obi, Isera, Jesina, Mittici, Padova, Permac Vittorio Veneto, Portogruaro, Riccione, SPAL, Trento, Triestina, Venezia, Vicenza, Vis Civitanova;

Girone C: Aprilia Racing, Apulia Trani, Catania, Chieti, Crotone, E.Coscarello Castrolibero, Fesca Bari, Formello, Independent, Lecce Women, Match Point Matera, Pescara, Res Women, Roma XIV Decimoquarto, Sant’Egidio, Trastevere.