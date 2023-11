Firenze, 10 novembre 2023 – La Serie C-Now arriva in tutto il mondo. Dal prossimo weekend, grazie all’accordo tra Comintech, licenziataria dei diritti internazionali per Lega Pro, e FIFA+, le partite di Serie C-Now, la Coppa Italia e la Supercoppa saranno visibili anche all’estero.

FIFA+ è la piattaforma di Tv in streaming per gli appassionati di calcio, online all’indirizzo plus.fifa.com, che offre partite in diretta da tutto il mondo, permettendo a milioni di appassionati di calcio di accedere ai contenuti nella propria lingua, italiano compreso. Serie C-Now sarà la prima lega calcistica europea ad essere trasmessa in diretta su FIFA+.

Si partirà con una prima selezione delle principali gare, poi il numero delle partite trasmesse andrà a crescere nelle successive giornate. Domani il via con Albinoleffe-Padova, domenica il derby umbro tra Perugia e Gubbio. Lunedì sera ancora derby con Picerno-Potenza. L’accordo tra Comintech e FIFA+ per il campionato di Lega Pro proseguirà fino alla stagione 2024/25.

“Grazie all’accordo tra Comintech e FIFA,+ i moltissimi tifosi italiani all’estero della Serie C-Now potranno tenersi connessi alle proprie origini, riscoprire il loro senso di appartenenza guardando le partite della squadra del cuore che seguono da sempre. E’ un’intesa che va incontro alla notorietà internazionale della nostra Lega Pro. Siamo felici per gli sportivi e per questa nuova possibilità che amplierà la visibilità del brand dei club di Serie C e dei loro partner” dice il presidente della Lega Pro Matteo Marani.