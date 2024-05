SERIE C NOW 23/24 | QUASI 3 MILIONI DI SPETTATORI NELLA REGULAR SEASON

Numeri da record per la Serie C che porta negli stadi 700mila tifosi in più rispetto alla stagione precedente

Firenze, 10 maggio 2024 – I numeri, come sempre, non mentono: la Serie C NOW segna un importantissimo +700mila spettatori all’interno degli stadi durante il campionato nella stagione 2023/2024 rispetto alla scorsa stagione (+32,25%), passando da 2.185.121 a 2.833.560 paganti.

Un risultato entusiasmante, che si unisce alla maggiore diffusione televisiva, in un meccanismo positivo tra la maggiore visibilità e l’accresciuta affluenza negli stadi. La stagione della Serie C NOW, ora impegnata con i playoff sino alle finali del 5 e 9 giugno, segna dunque un terzo in più di persone negli stadi.