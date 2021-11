SERIE C, 8^ GIORNATA | AZALEE SOLBIATESE-PERUGIA 1-1

Solbiate Arno (VA), 28 novembre 2021 – Riportano a casa un punto importantissimo le grifoncelle di Vania Peverini , che nella trasferta disputata in data odierna fanno 1-1 in casa della Azalee Solbiatese.

Si decide tutto nel primo tempo con la rete al 23′ di Lucrezia Di Fiore che apre le marcature e firma il provvisorio vantaggio del Perugia. In una gara molto equilibrata però le lombarde rispondono e al 43′ conquistano il pareggio con il goal di Segalini. Varie occasioni poi nella ripresa per le biancorosse con Carboni e Chiasso ma il risultato resta fermo sul 1-1.

Anche per le padrone di casa le occasioni non mancano ma il portiere biancorosso Alice Antonelli alza la saracinesca e con un bis di parate fondamentali garantisce al Perugia di riportare a casa un punto meritato.

Sul piano difensivo l’importante reinserimento di Erika Orsi come centrale permette a coach Peverini di schierare Ilenia Serluca come terzino che unito alla loro ottima prestazione infonde la giusta dose di sicurezza che porta alla conquista di un punto fortemente voluto da tutta la squadra.

POST GARA

Nel post gara sono arrivati i complimenti di Vania Peverini a tutta la squadra per aver combattuto con ordine e determinazione per oltre 100 minuti e per la prestazione che contribuisce sicuramente a dare morale e a costruire il gruppo.

Lucrezia Di Fiore ha così commentato il match:

“Sono soddisfatta della prestazione della squadra, abbiamo sprecato alcune occasioni che ci avrebbero forse portato alla vittoria. Sono molto contenta per il gol e per la grinta che la squadra ha messo in campo. Abbiamo avuto alcune occasioni che dovevamo sfruttare al meglio ma va bene così“.

UNDER 17

Anche le giovanissime del tecnico Fabio Cappelletti chiudono la giornata con un positivo 1-1 sul campo della Roma CF.