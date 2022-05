SERIE C, 26^ GIORNATA | PISTOIESE-PERUGIA 0-1

Pistoia, 8 maggio 2022 – Vittoria fondamentale per l’ AC Perugia Calcio Femminile che batte la Pistoiese 1-0 in uno scontro in zona playout da brividi. Decide la rete dell’americana Chloe May Lamenzo che permette alle Grifoncelle di allungare proprio sulla Pistoiese (che occupa l’ultimo posto da retrocessione diretta) e mettere nel mirino il Real Meda, avanti di tre punti.

I primi 45 minuti regalano poche emozioni da entrambe le parti, con le due squadre più impegnate a studiarsi che rischiare l’affondo e sbilanciarsi.

Ma nella ripresa, al 15′ st, la determinazione delle ragazze biancorosse si concretizza nella rete dell’attaccante Lamenzo che poco dopo sfiora il raddoppio con la palla che colpisce il palo. Vicina al gol anche Annibaldi, alla quale si oppone il portiere Schiavone con una parata di misura, e Chiasso che al 90′ tenta di mettere in cassaforte il risultato ma la palla sfiora la traversa e finisce sul fondo. Al triplice fischio scatta la gioia biancorossa.

Classifica, Perugia che sale a quota 20 mentre la Pistoiese rimane a 15.

INTERVISTE

“Sapevo quanto fosse importante entrare subito in partita – riferisce l’autrice del gol Chloe May Lamenzo – ho avuto questo pensiero durante tutto il match e quando è arrivato il gol mi sono sentita subito sollevata perchè sapevo che avremmo potuto riportare a casa la vittoria anche con un solo gol di scarto. Non appena mi sono girata sono stata davvero felice di vedere tutte le facce delle mie compagne sorridenti perchè sapevo che la gioia del gol era condivisa da tutte. Dovevamo assolutamente riportare a casa i 3 punti”.

“Le ragazze hanno giocato bene – spiega nel post gara mister Vania Peverini – e Cerasa ha sporcato i guanti solamente due volte, più per disattenzioni nostre che per pericolosità delle azioni avversarie. Avremmo potuto segnare molto di più per numero di occasioni ma l’importante era riportare a casa la vittoria e questo abbiamo fatto. Avanti così”.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Arezzo